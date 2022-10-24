遭時力指與鍾東錦系出同源 徐定禎：假消息莫名其妙

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（中央社記者郭宣彣苗栗縣24日電）民進黨苗栗縣長參選人徐定禎今天表示，時力指他與無黨籍縣長參選人鍾東錦「系出同源」，假消息莫名其妙；時代力量縣長參選人宋國鼎說，凡走過必留下痕跡，無法抹去苗栗人記憶。

宋國鼎日前指出，大部分苗栗人都知道，鍾東錦和徐定禎系出同源，都是國民黨籍前議長游忠鈿的子弟兵，「只是一個被離開了國民黨，一個加入民進黨」。

徐定禎今天在臉書（Facebook）發文指出，游忠鈿跟他確實是表兄弟，但政治立場與理念完全不同，也未曾參與游忠鈿事業，而當時為了支持蔡總統，與游忠鈿決裂各走各的路，也曾被媒體大篇幅報導；現在時代力量卻改編故事，把他貼上標籤，說他與鍾東錦「系出同源」，是假消息，也讓人感到莫名其妙。

徐定禎說，很遺憾時代力量為了選舉，開始否定當初充滿公共事務熱忱的初衷，更遺憾的是，游忠鈿已經過世多年，對手陣營現在為了選舉，還加以利用、消費，希望時代力量停止造謠貼標籤。

宋國鼎提供新聞資料表示，凡走過必留下痕跡，過去，游忠鈿曾幫助徐定禎，今天，徐定禎想要一筆抹去，但無法抹去苗栗人的記憶，徐定禎的說法，對於過去出錢出力幫忙的人不公道。

宋國鼎說，苗栗選民比較在意的，還是徐定禎對於鍾東錦、對於黑金勢力的態度為何，而他樂見徐定禎願意跟國民黨、地方派系劃清界線。（編輯：陳仁華）1111024