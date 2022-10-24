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晚宴德國會團 吳釗燮：民主人權價值在台灣人血液裡

2022/10/24 22:56（10/24 23:06 更新）
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外交部長吳釗燮歡迎德國國會人權委員會訪團。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年10月24日
外交部長吳釗燮歡迎德國國會人權委員會訪團。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年10月24日
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（中央社記者黃雅詩台北24日電）外交部長吳釗燮今晚宴請德國國會人權委員會議員海特（Peter Heidt）所率訪問團6人，吳釗燮強調，民主自由與人權價值已深植在台灣人民的血液裡。

外交部長晚間發布新聞稿指出，吳釗燮在晚宴中感謝德國長期對台灣的堅定支持，訪團是繼德國國會友台小組來訪後，德方在一個月內派出兩個官式訪團接連到訪台灣，展現德國對台灣堅定的支持，極具意義。

吳釗燮致詞時表示，感謝訪團在疫情和緩的第一時間到訪，令台灣民眾十分感動；過去數十年台灣經歷巨大轉變，台灣人民用汗水與血淚奮鬥不懈，最終獲得自由民主。

吳釗燮指出，台灣人民深刻體認，尊重人權價值與法治精神是捍衛自由與尊嚴生活的重要關鍵；民主自由與人權價值已深植在台灣人民的血液裡。

吳釗燮強調，台德近年來關係愈趨堅實，雙方在各領域交流合作持續深化，台德作為國際民主夥伴，持續在國際社會提倡人權保障，並共同關心在烏俄戰火下的烏克蘭人民。台灣將與德國等理念相近夥伴進一步合作，堅守自由民主與人權價值，增進彼此團結，對抗全球威權主義侵略與擴張。

海特表示，訪團參訪台灣國家人權博物館，與人權非政府組織就諸多人權議題座談交流，感受到台灣人民的熱情好客及對自由人權的堅定信仰，令人印象深刻並深表敬佩。

海特指出，民主國家不能將自由民主視為理所當然，台灣與德國共享民主與人權價值，面對威權主義持續擴張，雙方必須持續深化合作夥伴關係，增進民主韌性與團結，才能捍衛自由民主的生活方式。

外交部表示，雙分針對死刑多方觀點等議題，均有更深入瞭解。雙方另就台海情勢、人權民主價值、民主與極權的制度性競爭等議題廣泛交換意見。

台灣與德國在歷史上均經歷非民主的年代，台德將在自由民主、人權法治等共享價值的基礎上，持續擴展友好關係與各領域的交流合作。（編輯：蘇龍麒）1111024

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