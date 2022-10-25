感謝國軍辛勞 退輔會農場推崇軍專案

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（中央社記者陳俊華台北25日電）退輔會副主委姜振中今天說，為感謝國軍不分晝夜保衛國家，將提供3個農場共300張一泊兩食的優惠券給國軍；國防部表示，會以高山偏遠、外離島，戰備、防疫有功部隊為主要發放對象。

國防部發言人孫立方、國防部政治作戰局政戰綜合處長謝勇維上午與國軍退除役官兵輔導員會副主委姜振中、退輔會事業管理處長楊長政舉行記者會，介紹退輔會推出的「崇軍專案」。

孫立方說，「崇軍專案」是退輔會考量國軍投身戰備整備工作，相當辛勞，特別發揮敬軍愛民精神，提供所屬農場住宿回饋券給官兵。

謝勇維指出，國防部規劃將體驗券分配給陸海空三軍司令部、資通電軍指揮部以及憲兵指揮部等單位，並以高山偏遠、外離島，戰備、防疫、救災有功部隊的官兵，為主要發放對象，希望實質鼓勵基層官兵，提升士氣。

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姜振中表示，他代表退輔會主委馮世寬頒給國防部住宿券；今年共軍擾台不斷，國軍不分晝夜保衛國家，因此特別籌措經費，提供300張一泊兩食的優惠券，盼藉由退輔會所屬的3個農場，高品質服務及自然環境，讓國軍在戰備之餘，帶家人共享美景。

楊長政說，預計將提供清境、武陵、福壽山農場各100張體驗券，包括農場2人門票、平日雙人房1間及2人晚餐及早餐，使用期限是從明年1月1日到12月31日。退輔會規劃在今年12月完成印製，並交予國防部。（編輯：楊蘭軒）1111025