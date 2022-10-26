陸克文籲蔡英文習近平找新途徑 恢復政治對話

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（中央社記者陳俊華台北26日電）前澳洲總理陸克文今天說，台海發生戰爭時，恐怕不只破壞台灣，更破壞全地區和平穩定與經濟繁榮。他鼓勵總統蔡英文跟中國國家主席習近平試著找到新途徑，恢復政治對話，解決歷史問題。

遠見天下文化事業群今天舉辦「2022第二十屆遠見高峰會」，邀陸克文以「可避免的戰爭」為題視訊演講，並與前總統馬英九對談。

陸克文曾在台灣學習中文，長期研究兩岸問題。他演講時以流利中文表示，中美競爭將在2020年代進入決定性階段，是對大家很危險的10年，中美戰略競爭加劇已不可避免，然而中美戰爭是可以避免的，雙方仍有可能設置預防戰爭發生及管控戰爭的大框架，透過這個框架，彼此可降低衝突風險。

陸克文說，「管控的戰略競爭」這個概念，是建立框架確定雙方有效溝通，並同意必須共同遵守的底線，在這底線上中美雙方充分競爭，看誰的發展比較好，能為自己的人民創造更好生活，也看誰的模式在全世界比較受歡迎。

陸克文表示，在充分競爭之外，雙方還是可以在關鍵領域合作，比如氣候變化、公共衛生、防止核擴散等。如果2030年沒有在台灣海峽發生軍事危機或衝突，也沒有發生破壞性強大的網路攻擊，就是成功。

陸克文說，其次，如果雙方為解決全球問題，各自提出最好方案並付出行動，那也是成功的；若雙方合作，啟動對抗氣候變化、防止下次疫情發生，也是成功的。為了讓下一代生活在自由、繁榮、和平中，每個人都要為此付出努力。

馬英九說，總統蔡英文強調不畏戰、不求戰的原則，但這是每個國家基本底線，更重要的是備戰、避戰、謀和。他2007年競選總統時提出「和陸、友日、親美」大戰略，現在微調成「和陸、親美、友日」，大方向不變。

馬英九表示，「馬習會」時沒人擔心台灣跟大陸會發生戰爭，但換人執政後，政策完全改變，兩岸關係一直在惡化；1992年達成「一中各表」的共識，是雙方互信基礎，希望台灣不會跟大陸走向戰爭，更不會變成第二個烏克蘭。

在對談時，陸克文說，台灣與大陸應恢復政治途徑，嘗試解決台灣地位的重大問題；如果不能解決好台灣問題，未來可能發生戰爭時，恐怕不只是破壞台灣，而是破壞全地區的和平、穩定性與經濟繁榮。台灣政府及共產黨對全球的責任，是要利用外交、政治途徑解決問題。

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陸克文表示，鼓勵蔡英文和習近平試著找到新途徑，恢復開啟政治對話，談話最後結果還不知道，「但如果不談話，是不是要打仗？」這是不好的，台灣未來領導人要繼續跟大陸用政治途徑，試著解決歷史問題。

馬英九說，主動與大陸對談，不一定能馬上解決問題，但一定能讓緊張情勢暫時和緩，對談一定能找出雙方都能接受的方案。如果不跟對方談，只靠美國打，這是最危險的，台灣一方面備戰、一方面避戰，用謀和來避戰，是唯一能走的路。（編輯：翟思嘉）1111026