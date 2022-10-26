陳菊宴請德國會團 盼邀人權諮詢委員會訪台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北26日電）國家人權委員會主委陳菊表示，感謝德國國會人權委員會以行動支持台灣，希望未來在推動人權事務、參與國際人權組織的交流等，能和德國有更密切的經驗分享及合作，也希望未來能邀請德國人權諮詢委員會及關心人權的專家訪台。

陳菊昨天與德國國會人權委員會訪團餐敘，包括人權委員會副主委王榮璋、委員王幼玲、高涌誠、蘇麗瓊、德國在台協會代表許佑格（Jorg Polster）、外交部歐洲司副秘書長劉拓等人與會。台德雙方針對假訊息、婦女隱私權侵害等數位人權、廢除死刑、漁工人權議題廣泛交流意見。

人權會今天透過新聞稿表示，陳菊在餐會中表示，感謝42年前德國國際特赦組織（AI）在台灣發生美麗島政治事件時，聲援許多台灣的政治犯，包括她在內，都曾在AI的救援之列，她一直心存感激。

陳菊表示，台灣在中國的武力威脅下，仍然堅持自由民主的普世價值，持續為人權、民主、自由而努力，相信具有相同理念與價值的人會與台灣站在一起，台灣並不孤單，這些支持對台灣的信心與安定非常重要。

陳菊也提到國家人權委員會成立後關注外籍漁工議題，2021年成立外籍漁工人權專案小組，召開多場座談會及實地履勘，與政府及民間共同合作，期能持續改善及保障漁工人權。

陳菊還致贈訪團國家人權委員會出版的「海上人權路」專案報告。

德國議員海特（Peter Heidt）表示，此行他們參觀了國家人權博物館，印象深刻，在德國柏林也有一個監獄博物館，這樣的史蹟保存對轉型正義的實現、基本人權的保障很重要且珍貴。（編輯：翟思嘉）1111026