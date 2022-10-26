榮民節將至 退輔會：4面向升級照顧國軍遺族

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（中央社記者賴于榛台北26日電）榮民節將至，國軍退除役官兵輔導委員會今天表示，將從4面向升級照顧國軍遺族，包含遺孤三節慰問等將遺族列為優先申請對象、遺族若有就業需求，優先媒合工作職缺等。

退輔會今天舉行慶祝成立68週年暨第44屆榮民節大會，除了表揚榮民楷模，也向進用退除役官兵的企業致敬。退輔會主委馮世寬出席時表示，退除役官兵帶來國家社會的穩定與安定，值得驕傲，退輔會也將提升對國軍因戰（公）殞命遺族的照顧。

馮世寬指出，永遠都須記得全民國防的重要，全民國防不是膚淺地將槍帶回家，而是需要全民做心理建設、意志堅決，以及需要犧牲奉獻時就貢獻一己之力如協助受傷國軍送醫等。

另外，馮世寬表示，國防安全研究院對國防的政策與規劃非常重要，像是義務役役期延長的依據，就應該要從國防安全研究院的研究報告來訂定，包含後備戰力應該要成立怎樣的部隊、駐防地點、實際需要的人力等，都應參考國防安全研究院的報告。

退輔會服務照顧處長黃昆宗報告時指出，因國（公）殞命的國軍有別一般榮民遺眷，通常是白髮人送黑髮人、太太失去丈夫、小孩失親等情況，例如民國105年發生的陸軍564旅戰車墜溪案，當時僅剩1個月就要退伍的一兵裝填手張志偉身亡，留下父親一人。

黃昆宗表示，以及空軍飛官羅尚樺去年執行訓練任務不幸因公殉職，留下當時懷孕2個月的妻子及高齡父母，其妻子後來將撫恤金留給公公婆婆養老，獨自扶養孩子，後來就曾寫信給退輔會，盼退輔會能多關懷一出生就沒有父親的孩子。

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黃昆宗表示，為提升對國軍遺族的照顧，因此退輔會決定，一、修正急難救助及慰問、遺孤三節慰問、高中職以下榮民子女就學補助及營養午餐補助等規定，將遺族列為優先申請對象，絕對不讓退輔會的預算影響遺族權益。

第二、他說若遺族有工作需求，就將協助安排工作，將可運用的聘僱人員職缺留給遺族；第三、調修「國軍退除役官兵輔導委員會榮譽國民之家辦理自費入住辦法」，未來遺族若有入住榮家需求，也會優先照顧；第四、會加強訪視遺族，聽取需求與心聲，及優先提列特教需遺眷。（編輯：蘇志宗）1111026