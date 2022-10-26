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民眾黨新竹市黨部建築違建 市府：限期補照

2022/10/26 16:53
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（中央社記者魯鋼駿新竹市26日電）民眾黨新竹市黨部遭網友爆料該處建築樓上有3層樓是違建。新竹市政府表示，若勘查屬實將通知限期補辦建築執照，逾期未補則會列管拆除。

網路名人四叉貓（劉宇）今天在臉書Facebook爆料，指民眾黨新竹市長參選人高虹安位在忠孝路434巷競選總部，經查登記資料為4層樓，但實際卻有7層樓。而這棟建築的房東是民眾黨竹市議員參選人葉國文的妻子。

民眾黨新竹市黨部主委、新竹市長參選人高虹安透過影片聲明指出，遭爆料違建地點並非她的競選總部，原是民眾黨新竹市黨部，但目前已經沒有使用了。

新竹市政府都市發展處提供資料指出，有關新竹市忠孝路434巷20號建築物，經查在民國93年申領使照時，為地上4層建築物，依目前外觀使用情形，疑涉及二次施工夾層疑義。

市府都發處指出，將依「違章建築處理辦法」規定進行勘查，若查屬實，將通知限期補辦申領建築執照手續。若逾期未補辦手續，將予以列管拆除。

網路名人「音地大帝」日前在臉書貼文，指民眾黨在新竹市黨部門口立了一塊招牌，批是霸佔道路，事後由警方會同市府工務處人員前往拆除。（編輯：方沛清）1111026

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