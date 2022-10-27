蔡英文11度到新北輔選 林佳龍視訊出席高喊凍蒜

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（中央社記者高華謙新北27日電）身兼民進黨主席的總統蔡英文今天到淡水力挺同黨新北市長參選人林佳龍，這是她第11度到新北輔選。她說，新北的進步不能再等下去；而確診COVID-19的林佳龍也透過視訊高喊凍蒜。

儘管林佳龍因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）改以視訊出席「新北大翻新聯歡晚會，淡水總部成立場」活動，蔡英文晚間仍親自到淡水為他輔選，她上台時也和螢幕上的林佳龍打招呼，還說「看起來佳龍不錯啊」。

蔡英文說，距離年底選舉剩30天，她昨天晚間近10時到家後，收到林佳龍確診消息，就想說今天這場活動是否還要進行，結果林佳龍告訴她要繼續拚下去，因此今天「總統來代替佳龍」，感謝現場朋友相挺，給林佳龍最大溫暖。

蔡英文表示，她是新北市民，也在新北選過4次選舉，每次選舉總能獲得熱烈支持，第1次就是2010年參選新北市長，當時她是民進黨首位在新北市得到超過百萬張選票的候選人，雖然沒能勝選，對她來說仍是很大鼓勵，2016年選上總統後，她端出的許多政見也跟新北市那次選舉很有關係。

蔡英文說，開放國門後，接下來不只拚經濟發展，而是要讓每個縣市跟上國家整體進步的腳步，她對新北市有很深感情與很大期待，這次她用「很大很大的心力」挑選林佳龍做新北市長參選人，「我覺得最適合人選就是林佳龍」。

蔡英文說，林佳龍當過國安會諮詢委員、新聞局長、立法委員與台中市長，是青壯世代裡受過最好教育、也歷練最多的人，他如果到新北市一定會做很好，新北市幅員廣闊、人口最多，也有龐大發展動能，能做國際級城市，但升格12年，看不出這裡有新格局，新北的進步不能再等下去，「做不到的我們換人來做」。

蔡英文表示，最近林佳龍也要跟北北基桃參選人聯合推動首都圈聯合治理計畫，以更大區域的交通、產業、治水與環境等面向，做更符合未來需求規劃，她很看好這項政策，北北基桃總人口超過1000萬，集合城市資源，讓首都圈連線一起大翻新，邁向國際級大都會。

林佳龍則說，淡江大橋除了是兼具交通與觀光的美麗橋梁，還可進一步發揮改善交通功能，首先可在台64線銜接淡江大橋打造1條立體匝道，再來可開闢淡江大橋通往淡金公路的聯絡道路，避開淡水市區，成為淡水西側通往新北市區的外環線，打通任督二脈。

林佳龍也提出北海七星計畫，透過淡水河北側交通路網，串連北海岸和東北角等淡水河北側區域成台灣觀光世界級景點，加上淡江大橋是國際級有名的景觀大橋，相信淡水地區不會再被邊緣化。（編輯：張芷瑄）1111027

身兼民進黨主席的總統蔡英文（前左3）27日晚間到淡水，力挺同黨新北市長參選人林佳龍，蔡英文表示，新北的進步不能再等下去，「做不到的我們換人來做」。（林佳龍競選辦公室提供）中央社記者高華謙傳真 111年10月27日