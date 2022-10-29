不去同志遊行 蔣萬安：行程早排好、堅定挺同婚

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（中央社記者陳怡璇台北29日電）同志大遊行今天登場，國民黨台北市長參選人蔣萬安不參加，他表示是因為行程早就排好，但他在立院審同婚法案時堅定投同意票，對婚姻平權、性別友善的立場很清楚。

台灣每年10月最後一週的週六都會舉行同志大遊行，今年同志大遊行今天登場，從2003年開辦至今邁入第20個年頭。

民進黨台北市長參選人陳時中、無黨籍市長參選人黃珊珊都將參加同志大遊行，蔣萬安沒有排定要去。

蔣萬安今天出席北市議員吳世正競選總部成立大會暨藝文展演，接受媒體聯訪時被問及此事，他說是因行程早已安排好，而立法院在審查同婚法案的時候，他非常堅定支持、投下贊成票。

蔣萬安表示，他響應過彩虹平權大平台的訴求，對同志、婚姻平權、性別友善等議題的立場很堅定清楚，未來也會持續關注。

此外，大巨蛋案昨天一審宣判，前北市財政局長李述德判刑9年，曾任北市副市長的黃珊珊今天表示「要影響的也不會是我的選情，是國民黨的選情」，媒體詢問蔣萬安看法。

蔣萬安說，他尊重判決並持續關注，若當選市長也會用最嚴格標準檢驗工程品質，安全合法啟用大巨蛋。

另外，陳時中、黃珊珊、蔣萬安今天皆參加無黨籍議員林瑞圖競總成立大會，媒體問及是否有較勁、搶攻無黨籍選票意味。

蔣萬安表示，林瑞圖是不分黨派、大家都很肯定的資深議員，受過林瑞圖很多照顧，今天很高興有機會幫忙站台，希望林瑞圖高票連任。（編輯：李錫璋）1111029