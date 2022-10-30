加拿大駐台代表：武力改變台海現狀 完全不可接受

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（中央社記者黃雅詩台北30日電）台海局勢嚴峻，新任加拿大駐台代表倪傑民日前接受中央社專訪指出，加拿大認為，以武力改變台海現狀是「完全不可接受的」（completely unacceptable）。

對於若台海爆發衝突，加拿大是否可能介入？倪傑民（Jim Nickel）說，目前這仍是假設性情況，因此他認為加拿大現階段要做的，應是「盡量設法避免此一局面發生」。

他並表示，希望中國能承認（recognize）並理解（understand），「對台使用武力不符合中國的利益」。

倪傑民是加拿大資深「亞洲通」外交官， 今年9月出任加拿大駐台北貿易辦事處代表。此前他從2018年起擔任加拿大駐中國公使長達4年，2009至2014年派駐印度5年，並曾派駐日本、印尼等國。

儘管旅居亞洲超過20年，倪傑民先前從未有機會來過台灣。他表示，近年多次計畫來台，都因有事或疫情無法成行，此次得知派駐台灣他感到「興奮又榮幸」。

中國今年8月對台發動大規模軍演，倪傑民在兩岸緊張消息頻傳之際上任，他坦言，當前國際社會高度關注台海局勢是「有所本」的，因為確實看到一些「劍拔弩張」（saber rattling）的情況。

他認為，在面對全球地緣政治各種難題時，台加關係的核心基礎更形重要，亦即台加共享民主法治、自由經濟市場等價值，這是台加關係的「黏劑」（glue）。

倪傑民表示，加拿大政府即將推出新版「印太戰略」，象徵加拿大盼強化與印太國家合作，雖然此區國家各有複雜情況，戰略報告未必會一一點名個案，但他相信其中必會凸顯「對區域和平穩定的重視」。

談到促進台加雙邊關係，倪傑民認為有非常多「新契機」，首當其衝的是「人員互訪」，台灣近期解除邊境管制，可預期商務觀光交流人數將大增，至於政治訪問，10月中剛有一團加拿大國會代表團訪台，回國後對台灣行讚不絕口，「相信他們會向其他加拿大議員宣傳。」

倪傑民表示，他任務另一重心是推進「經貿合作」，台加供應鏈具高度互補性，在半導體、再生能源、人工智能、量子科技等領域都有很大合作潛力，在半導體產業方面，加拿大不僅能生產高端晶片，還有利於企業招攬世界頂尖人才的移民法規。

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台加今年6月已完成「投資促進及保障協議」（FIPA）的探索性對話，駐加拿大代表曾厚仁日前呼籲渥太華儘快展開FIPA正式談判，透過經濟協防台灣，不要讓支持台灣的說法停留於口頭形式。

對於FIPA進程，倪傑民說，加拿大「未設時間表」，目前加拿大正在審查探索性對話結果，他相信相關作業程序不會耗時太久，因為加拿大已跟多國談過FIPA，「我們知道該怎麼做」。（編輯：林淑媛）1111030