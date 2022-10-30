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蔡適應提婦女政見 謝國樑願成新住民堅強後盾

2022/10/30 19:51
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（中央社記者沈如峰基隆30日電）民進黨基隆市長參選人蔡適應今天提出3個家庭政見，希望當選後照顧基隆婦女及年輕家庭。國民黨基隆市長參選人謝國樑說，若當選要做新住民最堅強後盾，為他們爭取更多權益。

迎接基隆市長選舉，蔡適應的中山區、中正區、婦女後援會、百工百業後援會今天陸續成立。

蔡適應在婦女後援會成立時提到，他知道有許多小家庭、職業婦女或單親家庭很辛苦，因此提出婚後孕前全額健康檢查補助、一區一個公共托嬰中心、青年成家購屋2年利息補貼方案，希望幫助更多家庭減輕負擔，讓基隆的生育環境越來越好，讓年輕人敢生敢養。

蔡適應表示，感謝越來越多的朋友站出來支持他，他不懼對手的黑函抹黑，反倒是對手的胡說八道，激起了群眾不願再走回頭路的熱情。

謝國樑下午在國民黨基隆市黨部，參加謝國樑新住民後援會成立大會，受到不少新住民支持。

謝國樑表示，基隆的新住民人口已突破1萬人，他非常關心新住民，也很敬佩新住民。

謝國樑指出，面對新環境，新住民在文化適應、生活、就業、家庭上必須要有相關配套政策，自己也針對新住民族群提出一系列政見，希望成為「新住民最堅強的後盾」，期望當選後能為新住民族群爭取更多權益，創造更友善便利生活，提升新住民生活品質。（編輯：方沛清）1111030

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