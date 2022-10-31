蔡其昌與工商界會談 王美花：中央非常願意投資台中

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（中央社記者郝雪卿台中31日電）民進黨台中市長參選人蔡其昌今天與台中市工商業界對談，經濟部長王美花請假到場說明中央各項政策時指出，中央非常願意投資台中，但要有地方政府配合協助才能有效推動建設。

台中市商業會理事長謝豐享、台中市工業會理事長林國全、台中市工商協進會理事長王連應等人，下午在蔡其昌競選總部舉辦「蔡其昌工商後援會座談會」，近千人出席，立法委員何欣純、張廖萬堅、黃國書也受邀與會，王美花也到場與談，說明中央各項政策。

王美花在會中表示，蔡其昌一直以來對台中的各項產業都非常關心，常與她聯繫一起來替大家解決問題。產業要升級、提升附加價值，公司的設備、照明、鍋爐都需要政策、經費的輔助，所以地方首長的支持很重要，要讓中小企業更加進步，中央與地方要共同努力。

王美花指出，台中市是非常適合生活的城市，但這是先天條件，後天的發展就要靠中央政府與地方政府共同的努力，中央非常願意投資台中、建設台中，但也要有一個好的地方政府能夠配合協助，才能有效推動建設發展。

蔡其昌表示，這4年來台中沒有任何重大的建設，台中人期盼已久的會展中心不僅蓋得慢、甚至攤位數量也減少，自己擔任市長後一定會加緊腳步讓第一期工程盡快完工。

他認為，市長的功能應該是要想辦法解決企業的外部成本，整合多方的意見，讓台中的產業界、這座城市能夠繼續向前行。盼當選後透過提出的10大建設翻轉台中，啟動台中大建設元年，包含推動中科2.0計畫、加速豐洲工業園區及科技產業園區的開發，讓台中的中小企業有更完善的經濟環境、促進產業發展、增加更多工作機會。（編輯：卞金峰）1111031