外交部嚴正譴責 北韓無視聯合國禁令發射飛彈

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（中央社記者游凱翔台北2日電）北韓今天至少發射10多枚各式飛彈，其中更首次向南方發射飛彈。外交部下午表示，對於北韓無視聯合國安全理事會禁令，頻頻進行各式飛彈試射，破壞區域和平穩定的行徑，表達高度關切與嚴正譴責。

外交部下午表示，北韓於台灣時間今天上午分別朝黃海及日本海方向共發射約10枚飛彈，包括在上午約7時51分從江原道元山地區向日本海發射3枚短程彈道飛彈，其中1枚落入韓國「北方界線」（Northern Limit Line，NLL）以南海域，觸發韓國東部外海鬱陵島的防空警報。

外交部提到，這是北韓首次向「北方界線」以南海域發射飛彈，美國、日本及韓國均對北韓破壞區域和平穩定的行徑表達強烈譴責。自今年1月起，北韓已進行29次飛彈試射，並公布「核武力政策法」，聲稱不排除特定條件下率先動用核武；另外北韓也正進行恢復核試爆的相關準備工作，推升區域緊張情勢。

外交部指出，對於北韓無視聯合國安全理事會禁令，頻頻進行各式飛彈試射，破壞區域和平穩定的行徑，表達高度關切與嚴正譴責。

外交部強調，台灣身為印太社群重要成員，將持續密切關注北韓各種挑釁行為，以及對區域情勢可能產生的衝擊。台灣政府肯定美國、日本、韓國等區域國家對促進韓半島和平、繁榮及無核化的相關努力，也樂願與理念相近國家合作，遏止威權主義的擴張侵略，共同維護以規則為基礎的國際秩序，以及自由開放印太區域。（編輯：蘇志宗）1111102