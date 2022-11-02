對手指土地違法堆砂石 鍾東錦陣營：歡迎調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）民進黨立院黨團今天開記者會指控無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦多筆土地違法堆置砂石。鍾東錦陣營回應，如有不法，歡迎調查，並反批立委羅致政公然對司法檢調機關下指導棋。

民進黨立院黨團幹事長羅致政今天會同苗栗縣議員陳光軒、曾玟學、陳品安開記者會，透過空拍機拍攝影片及衛星照片，質疑苗栗縣南庄、卓蘭、銅鑼多筆土地原本綠意盎然，在鍾東錦取得後變得光禿禿，指鍾東錦違法堆置砂石、破壞苗栗山林。

鍾東錦競選總部回應，鍾東錦持有的部分土地經合法出租，承租人在使用過程是否涉及違規，相信相關單位都會依法調查裁處，「如有不法，歡迎調查」，只不過對手三天兩頭使出抹黑、誣陷的選舉技倆，已讓苗栗鄉親非常反感。

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮指出，目前砂石是「採售分離」，由公家機關開採、公開招標，每一粒砂都要過磅、記錄，現在砂石業已無暴利可言，只是賺工錢，綠色陣營完全不了解，卻為了攻擊競選對手，把砂石業當洪水猛獸，恣意傷害、污名化，相當不可取。

徐廷琮表示，羅致政身為立委，在記者會公然說出「後續我們司法的行動、還有行政責任的追查，我們都有後續動作」，毫不避諱對司法機關下指導棋，把國家機器、司法單位當作選戰操作的工具，更坐實了日前總部接獲民眾檢舉內容，民進黨將動用國家機器甚至司法手段，進一步栽贓嫁禍給鍾東錦，這些手段就是律師團曾經提出的「一哄、二騙、三假、四亂」等10大奧步，刻意誤導選民、發動網軍側翼帶風向，動用行政資源、控制媒體操弄抹黑議題等，企圖擾亂選民投票意向。

另外，時代力量立委邱顯智、苗栗縣長參選人宋國鼎今天也召開記者會，揭露鍾東錦持有的農地透過設定抵押，向南庄鄉農會擔保高額借款，其中大量農地還涉及違法堆置砂石。

徐廷琮說，宋國鼎的烏龍記者會顯示對地方完全陌生，不但提出的問題都是建立在假設的基礎上，對於南庄鄉更完全不了解。

徐廷琮指出，鍾東錦依法以農地扺押貸款，按時繳交利息及分期清償，增加地方農會收入，有何不可？況且設定金額並非實際貸款金額，歷年來如有違法早就被主管機關糾正，宋國鼎身為律師為了選舉，老是用「假如有犯罪」的前提來看待鍾東錦，是否也都是用同樣標準來看待他的委託當事人，如此作法和國際公認的「無罪推定原則」完全背道而馳，叫人如何相信他的專業性。

鍾東錦陣營強調，所有提出相關的財產資料，如實申報、完全合法，鍾東錦無所畏懼，同時請司法檢調秉持獨立運作之精神，全國選民都在看，千萬不要淪為特定政黨、陣營甚至立委的打手。（編輯：李錫璋）1111102