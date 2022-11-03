周江杰深入尖石鄉山區 提加強基礎建設

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民進黨新竹縣長參選人周江杰（右）2日前往尖石鄉後山山區泰崗部落，與當地原住民座談，並致贈民進黨鄉民代表參選人馬沙巴浪（左）拳擊手套，祝他出擊勝選。（周江杰競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月3日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣3日電）民進黨新竹縣長參選人周江杰今天表示，深入尖石鄉後山山區泰崗部落，與當地原住民座談，未來，要加強尖石的基礎建設，讓觀光效益極大化、讓部落的年輕人願意返鄉服務。

周江杰今天透過新聞稿表示，昨天前往尖石鄉後山山區泰崗部落，了解地方，同時，也致贈民進黨鄉民代表參選人馬沙巴浪拳擊手套，祝他出擊勝選。

周江杰表示，原鄉有很好的自然資產，應要好好保留下來，而這些自然資產也能夠實質為地方帶來經濟效益，未來，政府要加強尖石的基礎建設，對外來的觀光客、民眾來說，尖石鄉需像是廁所、停車場等完善的基礎設施，才能促進觀光發展。

針對偏鄉部落的交通需求部分，周江杰說，未來，要透過中央政府相關計畫取得補助，並設計以「公車式小黃」（DRTS需求反應式公車）的方式，深入每一個部落，協助地方長輩、學童就醫與就學，讓居住在交通不便區域民眾，能花少錢，就能享受到方便舒適服務。

周江杰說，他出來參選縣長的目的很簡單，如同他的口號「做事」一樣，盼讓新竹縣民都能夠感受到他的誠意，拉近城鄉差距，一起打造「城鄉共好新新竹」的願景。（編輯：方沛清）1111103