金中玉未報到入監 新北檢發拘票拘提

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（中央社記者高華謙新北3日電）18年前爆發台北縣議員收賄販售補助款案日前定讞。新北市議員金中玉今天未如期到新北地檢署報到，並向檢方稱他今天不會報到，檢方已發拘票，將拘提他到案，如拘提未到案，將發布通緝。

18年前爆發的台北縣議員收賄販售補助款案判刑定讞，現任民主進步黨籍市議員高敏慧判刑5年、何淑峯4年10月及無黨團結聯盟市議員金中玉3年10月，前台北縣議員楊寶猜、王淑惠各判5年，吳天麟判6年5月，顏世雄3年6月，徐陳麗華4年10月，呂世喜、宋進財各判4年。均褫奪公權。

台灣新北地方檢察署日前發傳票，通知10人今天上午10時到新北檢執行科報到並發監執行，截至下午2時，除金中玉未現身，呂世喜因病住院改期報到以外，高敏慧、何淑峯及另6人今天上午都已報到，將入監服刑。

金中玉近中午12時接受媒體電話訪問時說，他正跟律師在一起，全權委託律師處理這件事，「你們絕對找不到我」。

記者詢問，今天不打算報到入監，他說對；至於還有什麼話想說，金中玉表示，現在就勇敢面對，可以有一點機會翻轉這一切，都會盡量委託律師處理。

檢方表示，已發拘票，將拘提金中玉到案，如拘提未到案，將發布通緝。（編輯：張銘坤）1111103