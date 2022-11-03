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龍潭科學園區第3期計畫 蘇貞昌宣布正式啟動

2022/11/3 14:59（11/3 16:16 更新）
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行政院長蘇貞昌（右）3日在桃園市長鄭文燦（左）、國科會主委吳政忠（中）等人陪同下，前往龍潭科學園區視察。中央社記者葉臻攝 111年11月3日
行政院長蘇貞昌（右）3日在桃園市長鄭文燦（左）、國科會主委吳政忠（中）等人陪同下，前往龍潭科學園區視察。中央社記者葉臻攝 111年11月3日
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（中央社記者葉臻桃園3日電）行政院長蘇貞昌今天視察龍潭科學園區時宣布，龍潭科學園區第3期計畫正式啟動，請相關部會團結合作，中央和地方一起配合，才能趕上瞬息萬變的國際社會和產業進步。

蘇貞昌上午在經濟部長王美花、桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬等人陪同下，前往龍潭科學園區視察。

蘇貞昌聽取各單位簡報後表示，沒有相當把握，他不會到現場，他今天特別來，是要請國家科學及技術委員會，把龍潭科學園區第3期計畫正式啟動。

蘇貞昌說，龍潭科學園區的土地出租已經飽和，有必要擴展，租客也早已超過9成，等廠商要來才找土地，就來不及了。要感謝鄭文燦有嫻熟的經驗、有效率的團隊，把龍潭周邊的交通等都做好，讓中央有信心。

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蘇貞昌也說，要請相關部會團結合作，也要請立法院大力支持，中央和地方一起配合，才能趕上瞬息萬變的國際社會和產業進步，也能讓大家有信心，台灣每個地方都在爭取，也都有各種條件，這時候誰先有條件誰做好，自助而後人助。

蘇貞昌說，桃園的條件非常好，過去成績也非常好，希望大家一起努力，讓台灣的產業不但迎合世界變化，也讓台灣的先進製程產業等，能持續在台灣發展、根留台灣；因為政府有魄力、效率、努力，廠商有信心，各方面才有發展，也希望大家團結合作，讓台灣會在世界上一直有關鍵地位。（編輯：陳清芳）1111103

行政院長蘇貞昌（後）3日上午前往視察龍潭科學園區，聽取人員簡報，並發表談話。中央社記者葉臻攝 111年11月3日
行政院長蘇貞昌（後）3日上午前往視察龍潭科學園區，聽取人員簡報，並發表談話。中央社記者葉臻攝 111年11月3日
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