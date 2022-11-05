北美洲台灣人教授發聲明 盼珍惜得來不易的防疫成果

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（中央社記者溫貴香台北5日電）北美洲台灣人教授今天發表聲明，肯定台灣防疫成果與前衛福部長陳時中所率領防疫團隊的專業領導與不懈努力，希望台灣人民能夠珍惜得來不易的成果。

前北美洲台灣人教授協會會長吳倍茂、已退休台北醫學大學藥學院院長闕壯卿、美國俄亥俄州立大學退休教授陳文雄、台灣民主奮鬥史作者祁夫潤（Jerome F. Keating）等人上午在立法院召開「北美洲台灣人教授協會防疫經驗談」記者會，肯定台灣防疫成就並呼籲不要因政治而互相攻擊，否則很可惜。

北美洲台灣人教授發表一份聲明書指出，2020年以來台灣整體防疫成果在國際社會有目共睹，這群北美洲台灣人教授對台灣的防疫表現與整體社會經濟發展高度肯定。

聲明指出，在台灣每百萬人因COVID-19死亡的人數是460人，跟主要已開發民主國家相對低很多，在OECD國家致死率排名第六低、超額死亡世界第三低，相信這是因為台灣防疫團隊從初期就採用有效的防疫控管措施，以及全民團結努力落實。

曾任美國國家衛生研究院（NIH）研究員，2003年卸下美國職務回到北醫接任藥學院長目前已退休的闕壯卿也說，台灣防疫做得很好，而且還可拚經濟，台灣經濟表現很不錯。

該聲明進一步表示，台灣民眾疫苗接種至今接種一劑的疫苗覆蓋率高達91%，且人民可以自由選擇各種疫苗施打，充分保障人權，與歐美國家相比，有效保護絕大多數台灣人民避免中重症，疫情損害世界最低，人民能夠正常生活並繼續發展經濟。就結果而論，台灣最長有253天沒有任何國內染疫的案例，這在全世界來看，都是達成了一個「不可能的任務」。

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陳文雄表示，1個月前打了第5劑回到台灣，他讀經濟，就防疫成果，世界其他國家要比台灣做得好的很少，台灣這三年都沒有封城，不是像中國很多城市都採封城措施，台灣的經濟沒有因為疫情而被影響很多，因此台灣人民應該團結加油。

最後，聲明肯定前衛福部長兼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，成功捍衛台灣社會與人民免於受到疫情的重大影響，希望台灣人民能夠珍惜這得來不易的成果。（編輯：蘇龍麒）1111105