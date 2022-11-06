特戰兵力搭乘黑鷹增援淡水河口演練 7日登場

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（中央社記者游凱翔台北6日電）淡水河口鄰近政經中樞，是國軍重要防禦據點，為強化相關防務，軍方人士今天表示，明天將再度實施直升機搭載特戰兵力快速增援淡水河口演練，UH-60M、AH-64E直升機將再度現蹤淡水河口一帶。

台北港、淡水河口為國軍重要防禦據點，軍方日前說明，淡水河口至關渡大橋僅約8公里，至總統府等政經中樞的距離也相當近，如果沒有堅守這道防線，恐造成共軍長驅直入，軍事裝備運至台北港，後果將極為嚴重，因此炸毀關渡大橋也是歷年演習的想定情況之一。

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此外，今年國軍漢光38號演習期間，陸軍五三工兵群也操作M3浮橋車，串連汽油桶與炸藥在淡水河道中設置阻絕鏈，同時海軍更出動快速布雷艇在鄰近海域先行布雷，並由海軍光華六號飛彈快艇戒護，可見淡水河口一帶的戰略重要性。

軍方人士上午告訴中央社記者，陸軍特戰指揮部正進行第4季的戰術任務行軍訓練，過去演習過程中，官兵是透過行軍進入關渡指揮部淡水河口營區展開演練，但這次為強化政經中樞衛戍能力，首度實施UH-60M黑鷹直升機搭載特戰兵力快速增援淡水河口演練，同時將由AH-64E攻擊直升機實施戒護。（編輯：楊凱翔）1111106