電動機車政見財源來自都更 綠營：謝國樑自曝其短

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國民黨基隆市長參選人謝國樑6日針對「青年電動機車」政見推出懶人包，提到財源將從公辦都更增加稅收著手，民進黨基隆市長參選人蔡適應競選總部發言人沈詠珮表示，再次證明謝國樑自曝其短，完全不可行。（謝國樑提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年11月6日

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（中央社記者王朝鈺基隆6日電）國民黨基隆市長參選人謝國樑今天針對「青年電動機車」政見推出懶人包，提到財源將從公辦都更增加稅收著手，對手蔡適應陣營指再次證明謝國樑自曝其短，完全不可行。

謝國樑競選辦公室發言人余治明表示，基隆市過去的作法，全數都在等待中央給經費，壓縮各項建設與醫療福利，而新北市政府透過捷運與都更，不但帶動進步與更新，更創造許多財源與商機，謝國樑未來將採取「新北模式」，替基隆增加財源。

根據謝國樑競選辦公室提供資料，預計4年打造5萬台專屬基隆青年的電動機車，第1批適用對象為民國78至92年次，財源將從五堵、八堵公辦都更重劃增加稅收，規劃每台價格新台幣4萬元，除向中央爭取每台1萬元補助外，另由市府補助每台3萬元，15億元分4年編列預算。

民進黨基隆市長參選人蔡適應競選總部發言人沈詠珮下午透過新聞稿表示，公辦重劃或都市更新都不是馬上變更就馬上可以變成資產，更何況即便有回饋土地也是要拿來作為公共設施與財務平衡用途，根本不能拿來當成市政府的財源。

此外，沈詠珮說，市政的推動每一步都必須非常嚴謹，其中包括預算的編列和執行，如果有當過公務員或做過公家機關的工作應該都會知道，預算不是這種編法，當過3屆立委的謝國樑提出這樣的主張，真的太外行了。

沈詠珮表示，謝國樑在懶人包所指的五堵、八堵公辦都更重劃，他可能完全沒有了解，如果有用功的話，就知道此處多是私人土地，公辦重劃後市府需要建設許多公共設施，私人土地變更後回饋的土地是要拿來做公共設施或價售平衡財務，根本無法作為市府財源，擅自挪用就是違法。

沈詠珮說，謝國樑不要再用不切實際的話術騙票，基隆市政因為國民黨已停滯不前20年，舉債也因為國民黨長期執政瀕臨破產，好不容易在基隆市長林右昌努力下有點喘息空間，基隆不能讓不懂市政、不食人間煙火、吃米不知米價的謝公子拿去開玩笑。（編輯：李錫璋）1111106