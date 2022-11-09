法務部：查緝選舉賭盤 已扣賭資9217萬元

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（中央社記者王揚宇台北9日電）法務部今天表示，關於查緝選舉賭盤上，從今年1月起至10月底止，警政署配合台高檢署與各地檢署已實施3波全國同步查緝賭博專案行動，共查獲1120件、4809人，查扣賭資新台幣9217萬9501元。

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院、法務部等列席，就2022年全國地方公職人員選舉賄選查察及防制成效等議題，進行專題報告，並備質詢。

法務部所提書面報告指出，這次選舉有一個核心目標（公平選舉、杜絕不法）、三項重點工作（嚴查賄選及暴力、嚴防假訊息、嚴辦境外資金）及六大具體作為。

六大具體作為包括，掌握賄選熱區，提升佈雷成效；強化科技查賄，防範數位賄選；打擊暴力賭盤，防杜虛設戶籍；速查辦假訊息，降低負面效應；掃蕩地下通匯，阻絕境外資金；全民齊一反賄，鼓勵檢舉賄選。

關於查賄具體作為及防制成效，法務部指出，從今年1月起至10月31日止，內政部警政署已發動3波「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，總計查獲147件、164人、各類槍枝219支、改造槍械場所22處，並持續移送檢察機關依法偵辦中。

法務部指出，檢警機關於選前發動執行查緝不法金流專案行動，從9月5日起至9月15日間，發動執行「111年度選前查緝不法金流」專案。此波執行累計查緝案件共112案，涉案人數計449人，其中以違反銀行法等罪嫌向法院聲請羈押獲准人數計25人、交保人數84人，此次專案查扣及凍結犯罪所得約5億5767餘萬元。

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法務部調查局所提書面報告指出，統計至今年11月7日止，調查局各外勤調查處站蒐報賄選（含境外資金介選）情資計1012件，其中偵辦196案，約談1687人（交保107人、羈押23人），移送36案，起訴6案。

此外，統計至今年11月7日止，調查局各外勤調查處（站）蒐報假訊息妨害選舉情資196件，提報地檢署立案及檢方交查計25案，其中偵辦5案，移送3案。（編輯：蘇龍麒）1111109