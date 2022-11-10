挺邁連任、議會過半 民進黨6萬份文宣黨員總動員

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）選戰倒數16天，民進黨高雄市黨部今天起向黨員發放6萬份文宣海報，市長陳其邁及民進黨推出的36名市議員參選人資訊一目了然，呼籲黨員踴躍投票，一起「挺邁過半」，贏得選舉勝利。

民進黨高雄市黨部今天發布新聞稿表示，這份文宣由市黨部主委許智善操刀，為海報大小摺頁，雙面印刷，除印有爭取連任的陳其邁及民進黨36名市議員參選人資訊，還有「給黨員的一封信」，籲黨員11月26日踴躍投票支持民進黨參選人。

許智善說，這是市黨部第一次以這種方式，向黨員推薦民進黨推出的人選，計有6萬份，從今天起投遞到各黨員手中。

許智善強調，這次市議員選舉參選爆炸，不但選情複雜，各選區議員席次競爭也相當激烈，只有團結支持民進黨參選人，才能讓陳其邁高票當選，議會席次順利過半，因此特別以文宣方式，向各選區黨員逐一推薦民進黨參選人。

同時，民進黨高雄市黨部也向所有黨員發出里長推薦信，向各選區黨員推薦民進黨里長參選人，拜託選民投票支持民進黨推薦的里長參選人，一起為市民服務。

此外，今年高雄市議員選舉，高雄市第4選區（左營、楠梓）因人口增加，議員席次從8席增為9席，成為兵家必爭之地，共20人參選搶9席，競爭激烈。

民主進步黨高雄市黨部除了文宣戰，今天也啟動各選區車隊掃街，首站就選在第4選區，由許智善及立委劉世芳帶領4名民進黨提名參選人李柏毅、李雅慧、黃文志、黃偵琳一起車隊掃街，展現團結，盼4席全上。（編輯：陳仁華）1111110