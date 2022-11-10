鍾東錦允爭取補足人力 外勤消防員全面勤1休1

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（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦今天出席國際獅子會捐贈苗栗縣義消總隊救災勤務車活動時表示，若當選縣長，將爭取補足人力，促成外勤消防員自明年起全面「勤1休1」，避免超時工作。

國際獅子會300-G1區（竹竹苗地區）配合國際基金會（LCIF）撥款，由年度總監葉其昌代表捐贈苗栗縣義勇消防總隊1輛勤務車以及破壞剪、空拍機等設備，今天在苗栗縣議會大廳舉行捐贈儀式，鍾東錦以議長及苗栗縣義勇消防總隊總隊長身分出席，並頒贈感謝狀。

鍾東錦表示，義勇消防總隊向來以「民生安全、災害搶救」為第一要旨，從防颱、地震救災、土石流防治、山難、火災、重大車禍等各種勤務，可說上山下海無所不包，本身具有一定的危害風險，如果能擁有完善的救災車輛、裝備及流程，便可確保降低災害影響程度。

鍾東錦指出，不論警消或義消，都像是人間菩薩一樣，保護大家的生命財產安全，因此擔任義消總隊長以來，積極引入民間資源，協助充實健全警義消各項防災救難設備，若能順利當選縣長，更將全力促成苗栗縣消防外勤人員全面達到「勤1休1」，讓打火弟兄獲得充分休息時間，避免超時工作，相信也有助提升執勤效能。

鍾東錦說，苗栗縣全縣消防人員編制應該要有659人，但目前只有516人，尚不足143名員額，絕大多數分隊僅能「勤2休1」，他會向內政部消防署爭取，務必補足人力，希望在明年就能讓苗栗縣外勤消防員，全面實施「勤1休1」；此外，他也將爭取在苗栗縣消防局旁空地設置1座全方位防災救難訓練場，提供警義消平日加強本職學能之用，也可作為公司行號進行教育課程場地，做好全民防災、守護自身和家人的生命財產安全。（編輯：張銘坤）1111110