外交部：嚴厲譴責中國在COP27公然說謊

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（中央社記者游凱翔台北10日電）外交部今天表示，中國氣候變化事務特使解振華8日在UNFCCC第27屆締約方大會（COP27）上，妄稱在一中原則下已替台灣地區的參與作出適當安排，外交部嚴厲譴責中國在國際會議上公然說謊。

外交部晚間表示，解振華8日在「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）第27屆締約方大會（COP27）妄稱在「一中原則」下，中國對台灣地區參與氣候變化進程已作出適當安排，外交部對中國代表在國際會議公然說謊、不當貶損台灣國家主權的惡劣行為予以嚴厲譴責。

外交部指出，各國皆有目共睹台灣環保政策成效，與中國毫無關聯，台灣「2050年淨零排放」目標遠超越中國的氣候變遷承諾。

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外交部強調，UNFCCC是國際社會共同面對氣候變遷挑戰的嚴肅場域，中共卻將此機制泛政治化，以狹隘政治考量凌駕全球對抗氣候變遷努力，連年惡意阻撓台灣的參與，其行徑完全違背做為全球碳排大國應有的擔當，且為達到威權擴張目標，全球急迫關切的氣候變遷議題及他國主權權益都只是犧牲品，令人高度遺憾。

外交部說明，台灣自1995年德國波昂第1屆締約方大會（COP1）起即積極派員與會，今年台灣也秉持「專業、務實、有貢獻」原則積極參與，台灣誠摯感謝友邦及友好國家為台灣推動參與UNFCCC案執言及致函，外交部希望國際社會以具體行動肯定台灣對抗氣候變遷的貢獻，支持台灣參與UNFCCC機制及巴黎協定的談判進程，讓台灣為全球淨零排放做出更多貢獻。（編輯：林興盟）1111110