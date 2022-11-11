奈格颱風重創菲律賓 台灣捐逾千萬助重建

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉11日專電）奈格颱風10月底橫掃菲律賓，釀159人喪生，農損達63.97億披索（約新台幣34.88億元）。駐菲代表處今天代表中華民國政府捐贈40萬美元（約新台幣1250萬元）協助災後重建。

菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）統計，截至今天，奈格颱風已造成菲國159人罹難、146人受傷、30人失蹤，基礎建設損失達50.75億披索，畜牧與漁業損失近15.33億披索，農業損失達63.97億披索。

駐菲代表徐佩勇今天代表中華民國政府捐贈40萬美元給菲國政府協助賑災，由馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席暨駐台代表貝世偉（Silvestre Bello III）代表受贈。

貝世偉說，奈格颱風在呂宋島東北端的卡加延省（Cagayan）和以南的伊薩貝拉省（Isabela）2大農業省分釀成嚴重災情，他對台灣政府與人民的慷慨捐助表達誠摯謝意。

駐菲代表處表示，過去一年來，台灣已捐贈菲國政府110萬美元協助救災和災後重建。未來將持續與菲律賓合作，精進農業、教育及觀光等領域雙邊合作及夥伴關係，增進台菲人民福祉。（編輯：陳惠珍）1111111