麥克風沒關「都去了了」嘆選情 柯志恩：要積極扎根

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選戰倒數，國民黨高雄市長候選人柯志恩（中）14日下午陪同尋求連任的國民黨高雄市議員林義迪（右2）在旗山、美濃地區車隊掃街，並中途舉行街講。（柯志恩競選辦公室提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年11月14日

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）國民黨高雄市長候選人柯志恩昨天掃街麥克風沒關，談選情時感嘆「過去都是藍的，現在都去了了…」。她今天說，過去國民黨對南部經營不積極，缺乏資源，現在開始要好好努力扎根。

柯志恩昨天到旗山、美濃地區車隊掃街，期間柯志恩和國民黨立委江啟臣談起選情，疑似未注意到麥克風沒關，直呼以前客家、原住民族群較支持國民黨，如今已變樣，「過去都是藍的，20年沒有執政，現在都去了了…」，意外吐露心聲。

柯志恩今天上午到路竹、阿蓮、田寮、茄萣、湖內等地區車隊掃街時，接受媒體聯訪時表示，過去國民黨對南部經營不積極，也感受到長期沒有執政、資源不對等狀況下，藍營基本盤有所鬆動，如今有很大空間，需要重新努力經營。

被問到綠營批評國民黨不重視高雄，柯志恩坦言，「我們承認啊！」國民黨對高雄的經營，確實相較北部較弱，這是國民黨要深自檢討的，這是事實，因此現在開始要好好扎根經營。

柯志恩昨天在美濃廟口開講時說，過去大旗美地區對國民黨相當支持，但長期在野的結果，使得不少鄉親對於藍營日趨冷漠。

她呼籲美濃鄉親，拿出硬頸精神，堅定支持國民黨，「你可以不討厭陳其邁，但要相信柯志恩」。

柯志恩昨天也說，高雄在民進黨長期執政下，此次大旗美地區選情確實較不明朗，「的確有感受到壓力」，因此過去這段時間不斷透過密集掃街、加開廟口開講場次，希望能讓鄉親看到柯志恩的努力與誠意。（編輯：卞金峰）1111115