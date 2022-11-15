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時力指重大法案落後應逕付二讀 柯建銘：顛倒是非

2022/11/15 12:20（11/15 12:28 更新）
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（中央社記者王揚宇台北15日電）時力立法院黨團今天表示，有許多重大法案嚴重落後，應逕付二讀加速審議。民進黨團總召柯建銘則說，重大法案應該在委員會好好討論，時力所言根本在掩蓋法案、顛倒是非。

時代力量立法院黨團總召邱顯智、副總召陳椒華、幹事長王婉諭今天在立法院召開「重大法案嚴重落後，逕付二讀加速審議」記者會，包括平均地權條例、礦業法、揭弊者保護法等，呼籲國民黨、民進黨召委均應盡速排審，並加以審議。

邱顯智表示，民進黨立法院黨團總召柯建銘說立法院沒有法案可以審，所以要為地方選舉停開院會，然而，目前躺在立法院的草案，包括平均地權條例、礦業法、揭弊者保護法等，都因國、民兩大黨不排審，立法院會完全沒有辦法討論。

邱顯智說，另外，與居住正義有關的平均地權條例，包含時力黨團在內，目前有10個版本待審，也因為兩大黨「不排審、不作為」延宕至今。

王婉諭說，針對貪污治罪條例修正草案的排審，同樣遙遙無期，今天時力黨團提出逕付二讀的法案，真的不能一年再拖過一年，應盡速完成審議，讓改革不只是口號。

對此，柯建銘接受媒體聯訪時回應，時力開記者會譴責執政黨，可以說是似是而非、所言差矣。

柯建銘表示，時力提出平均地權條例、礦業法、貪污治罪條例、揭弊者保護法等法案要逕付二讀，民進黨團基本上可以尊重。然而．請時代力量了解真相再來發言，不要一直作秀、「黃國昌化」。

柯建銘指出，民進黨是執政黨，會負責地推動所有法案及議事運作，而這個會期是預算會期，民進黨的召委全部都在排預算，反觀國民黨不排、全部安排專案報告，所剩的時間就是如此。

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柯建銘說，關於礦業法、貪污治罪條例等重大法案，一定要在委員會好好討論。時力一直強調委員會中心主義，但如果是逕付二讀，就會直接進入朝野協商，沒有審查過程，需要開公聽會討論的也無法開，時力此舉是在掩蓋法案。

柯建銘指出，時代力量完全在顛倒是非，在選舉結束過後，大家馬上就要面對重大法案及總預算該如何處理，有些已經出委員會的重大法案，如氣候變遷因應法等，要趕快朝野協商，但時代力量連立法院遊戲規則都搞不清楚，只知道蹭聲量。（編輯：翟思嘉）1111115

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