立院三讀刑事訴訟法 完善保安處分程序權保障

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（中央社記者王揚宇台北15日電）立法院會今天三讀修正通過刑事訴訟法部分條文，完善保安處分程序權的保障，以拘束人身自由與否，於法院審核時，得踐行不同的程序保障。

因應大法官會議解釋以及完善保安處分程序，司法院及行政院5月會銜完成相關修法草案，未來聲請裁定宣告保安處分的種類，將依人身自由的拘束程度做區分，而涉及拘束人身自由的保安處分裁定程序，應給當事人陳述意見。全案送立法院審議。

立法院司法及法制委員會10月19日初審通過刑事訴訟法部分條文修正草案等案。全案不須交由黨團協商。

根據司法院、行政院函請審議的刑事訴訟法部分條文修正草案總說明指出，為符合司法院釋字第799號解釋意旨，並完善刑事訴訟法中，有關法院依檢察官聲請就保安處分事項為裁定時，得以依所涉基本權限制的強度及範圍等因素，賦予受處分人相應的正當法律程序保障。

當天列席報告的司法院秘書長林輝煌表示，釋字第799號解釋雖僅提及強制治療處分部分，但司法院為求周延，旋即著手研議各類型「保安處分」的程序權保障，而這次修法重點，包括依人身自由的拘束程度區分保安處分的種類、應強制辯護的情形及準用輔佐人的規定等。

全案今天在立法院會處理，三讀通過條文重點包括，檢察官聲請法院裁定宣告保安處分的類型，依拘束人身自由的程度來區分，例如許可延長監護、施以強制治療、撤銷保護管束執行原處分、許可拘束人身自由處分的執行及其他拘束人身自由的保安處分等。

三讀條文規定，檢察官聲請上述處分時，應以聲請書敘明理由及證據，並同時以聲請書繕本通知受處分人。如果受處分人因身心障礙，導致無法進行完全陳述，且未經選任辯護人者，法院應指定公設辯護人或律師為其辯護。

此外，三讀條文規定，辯護人於許可延長監護、強制治療、撤銷保護管束、拘束人身自由的聲請案件時，得檢閱卷宗及證物並得抄錄、重製或攝影；在法院部分，受理這些聲請案件，除顯無必要者外，應指定期日傳喚受處分人，並通知檢察官、辯護人、輔佐人，法院也應給予到場的受處分人、辯護人、輔佐人陳述意見的機會。（編輯：蘇龍麒）1111115