士檢成立監護處分評估小組 建置完善社會安全網
2022/10/19 18:44
（中央社記者蕭博文台北19日電）士林地檢署今天舉行監護處分評估小組成立大會，邀請心理師、社工師等專家學者提供執行監護處分的專業意見，期盼讓受處分人得到全面照護，建置完善社會安全網。
根據士檢發布的新聞稿，檢察長繆卓然今天親自主持監護處分評估小組成立大會，致詞時表示大眾相當重視精神障礙者與執行刑罰、監護處分的關係，相關的刑法第87條與保安處分執行法部分條文均已修正。
繆卓然表示，因應法律修正，士檢依據法務部的監護處分評估小組作業辦法成立評估小組，希望監護處分評估小組提供司法機關關於受處分人的執行方式、執行期間等最適切的專業意見。
士檢表示，小組成員包括臨床心理師江孟融、財團法人心路社會福利基金會金龍發展中心主任葉兆欣、三軍總醫院北投分院代理身心科主任鄭凱仁、社工師蔡麗卿、中央警察大學犯罪防治學系副教授謝文彥。
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主任檢察官陳貞卉會中就待評估的4件個案提出簡報，委員陸續就台灣高等檢察署制定的評估摘要表格式、欄位內容、提出時機、提出頻率等，提供寶貴意見交流。
士檢表示，期盼監護處分評估小組搭配轉銜會議制度，讓受監護處分人在刑罰外，有更良善的醫治環境，結合社福、心理衛生、教育、就業及警政等合作機制，提供受處分人全面性照護，以便未來順利復歸社會。（編輯：陳仁華）1111019
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