氣候變遷帶來商機 中西部台美商業論壇探討合作

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（中央社記者尹俊傑紐約15日專電）駐芝加哥辦事處14日與威斯康辛大學密爾瓦基分校合辦第9場「美國中西部台美商業論壇」，中西部多州議會「友台連線」成員首度參與，討論因應氣候變遷與台美電動車合作。

為深化台灣與美國中西部7州友好關係與經貿合作，配合台灣爭取有意義參與聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）與加入印太經濟架構（IPEF），駐芝加哥辦事處和威斯康辛大學密爾瓦基分校（UWM）、芝加哥台美商會等單位合辦這場活動，主題為「因應氣候變遷之能源基礎建設」。

伊利諾州眾議會「友台連線」共同主席戴維斯（William Davis）、威斯康辛州眾議會「友台連線」共同主席麥蓋爾（Tip McGuire）等7名議員與會，討論合作因應氣候變遷之餘，為推動台美企業在電動車相關產業合作提供建言。

與會人士普遍認為，美國減少碳排放的目標具前瞻性，例如國會近期通過「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）中鼓勵購買電動車的稅務優惠措施，有助吸引製造業回流美國、提高美國電動車自製率，也為台灣相關企業帶來商機。

駐芝加哥辦事處長姜森說，聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）正在舉行，這場論壇討論因應氣候變遷的能源基礎建設，恰逢其時。

姜森表示，氣候變遷為世界帶來巨大挑戰，也為全球帶來新的產業革命與新的商機。台美在相關領域有多層次、多管道對話，特別是與新能源及電動車相關的高科技供應鏈，台灣扮演重要角色。期盼透過論壇將台美對話成果落實在各州，協助台灣企業在美國中西部掌握商機。

論壇現場安排鴻海等台灣企業進行攬才諮商，期盼到場專業人士及學生能成為企業新血。

「美國中西部台美商業論壇」2021年3月開辦，前8場在伊利諾、印第安納、俄亥俄州等地探討多元主題，這次首度在威斯康辛州舉辦。駐芝加哥辦事處透過新聞稿表示，將持續推動台灣與美國中西部在高科技供應鏈、綠色能源、智慧城市與農業、人工智慧、元宇宙及電動車等產業合作。（編輯：馮昭）1111116