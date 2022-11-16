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國民黨持續打政績牌 盼吸引中間選民

2022/11/16 21:37
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（中央社記者劉冠廷台北16日電）九合一選舉進入倒數階段，國民黨19日將在桃園舉辦北北基桃市長候選人聯合造勢，塑造團結氛圍，全力衝刺選情；最後階段，將持續主打執政縣市政績牌，吸引中間選民青睞。

九合一選舉26日投票，視北台灣為決戰重點的國民黨，選前倒數時刻，輔選重心將放在北台灣，力拚北北基桃4席全上。

國民黨內部評估，雖然北北基桃等地的選情審慎樂觀，但仍不敢大意，勢必要持續鞏固台北、新北、基隆、桃園等縣市的優勢，因此預計19日選前黃金週末，在桃園南區舉辦大型造勢活動，為北北基桃市長候選人拉抬氣勢。

國民黨輔選人士今天說，這次北北基桃連線的主軸，會以「千萬人口大都市聯合治理」的方向，提出聯合政策等，向民眾訴求，期盼吸引中間選民出來投票，選擇國民黨；活動當天也會將桃園過去發生的事情做整理，讓民眾重新回憶民進黨的各項爭議。

選戰進入短兵相接階段，國民黨除了透過大型造勢，塑造團結氛圍、強力催票外，黨內人士說，國民黨將持續宣傳執政縣市的政績，盼催出各地支持者的熱情與投票動力；同時也會透過掃市場、輔選站台時，向民眾說明在民進黨執政下的台灣，治安惡化狀況。

國民黨文傳會主委洪孟楷表示，選舉倒數，各縣市候選人將掃街、站路口、市場拜票，極力爭取選民支持。國民黨要守住既有執政的14縣市，也要擴大執政優勢，針對台北、基隆、桃園這3個「重中之重」的決戰區，在黃金週和選前之夜辦大型造勢活動，盼激起支持者熱情，催出選票。（編輯：謝佳珍）1111116

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