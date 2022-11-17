國民黨：民進黨喊抗中保台 卻又要大賺人民幣

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（中央社記者劉冠廷台北17日電）國民黨今天表示，民進黨口中喊著抗中保台，但選後就去大賺人民幣，推出的候選人與中國有金錢往來，其中包括民進黨桃園市長候選人鄭運鵬、以及宜蘭縣長候選人江聰淵的哥哥。

國民黨今天召開記者會，前文傳會主委、國民黨桃園市議員候選人凌濤表示，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬於2008年立委選舉失利後，立刻投機的以「中國台灣」籍，跟大陸三大國企電信業者勾勾搭搭；無黨籍立委林昶佐曾稱「支持鄭運鵬沒有第二句話」，而這位「中國好鵬友」的母親曾經在大陸賺錢給兒子選立委、玩樂團。

凌濤說，民進黨在北台灣不只有「中國鵬」鄭運鵬，還有民進黨台北市長候選人陳時中的高端二期陸資爭議，以及民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵的哥哥江永豐到大陸做生意，其負責的「台灣寰康科技有限公司」經營酒精鎖測試儀相關公安設備，賣給大陸公安單位，這是不是賺共產黨的錢，應該好好查清楚。

凌濤表示，總統蔡英文曾呼籲「1126給世界一個正確訊息」，結果民進黨自己推的候選人都跟共產黨有金錢往來，這就是所謂正確的訊息嗎；呼籲民進黨支持者，若要回應蔡總統的號召，就應該讓鄭運鵬、江聰淵落選，讓顧立雄下台。

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國民黨發言人、台北市議員候選人柳采葳說，顧立雄掌國安會秘書長高位，1983年至2016年擔任「萬國法律事務所資深合夥律師」，該事務所於1991年在中國大陸楅州市經營事務所；若照蔡總統的邏輯，顧立雄就是中共同路人，大家敢讓中共同路人擔任國安會秘書長嗎。呼籲顧立雄立即下台。

柳采葳指出，相較於國民黨台北市長候選人蔣萬安因有「矽谷律師」經驗，美國律所都會接全球案子，難免和大陸有關，但顧立雄卻直接到中國大陸設立分所，到底是誰在賺人民幣；國安會秘書長曾接中國大陸生意，難道沒有國安風險、國安漏洞，顧立雄難道不用說清楚嗎。（編輯：蘇志宗）1111117