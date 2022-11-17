中國在COP27打壓友邦挺台發言 外交部嚴厲譴責

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北17日電）中國在聯合國氣候變遷會議COP27高階會議打壓台灣，外交部今天表示，中國代表在重要國際會議連續公然說謊，不當貶損台灣的國家主權，外交部再次表達唾棄與嚴厲譴責。

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第27次締約方會議（COP27）正在埃及夏姆錫克召開，根據路透社報導，瓜地馬拉、諾魯等友邦代表團15日在峰會表達支持台灣，中國代表團成員之一運用「回覆權」（right to reply）發表聲明，力促維持「一中原則」，並稱台灣是中國不可分割一部分。

外交部發言人歐江安向中央社表示，中國氣候變化事務特使解振華在COP27上週議程中妄稱「在一中原則下，中國對台灣地區參與氣候變化進程已作出適當安排」，中方代表15日在COP27高階會議尾聲時，又透過「回覆權」批評國際社會對台灣的支持，並重彈「一中原則」老調，外交部對此再次唾棄並表達嚴厲譴責。

歐江安強調，台灣善盡國際環保責任，成果國際有目共睹，此次COP27共有10個友邦在「氣候執行峰會」或「高階會議」為台灣執言，13個友邦及歐洲議會與拉美及加海地區「福爾摩沙俱樂部」來自21國、共411位成員等也為台灣致函UNFCCC ，可見國際社會堅定支持台灣的力量日增。

歐江安表示，友邦及友好國家也基於台灣對氣候變遷的努力與貢獻，與台灣共舉行40多場雙邊會談，就氣候變遷議題做專業、務實、深入的討論。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

歐江安說，友邦聖克里斯多福及尼維斯、帛琉、史瓦帝尼及貝里斯也與台灣非政府組織（NGOs）合辦周邊會議，肯定台灣對氣候變遷所做的努力與貢獻。

歐江安說，外交部誠摯感謝友邦與友台國家對台灣參與UNFCCC COP活動的一貫支持，更是台灣繼續與國際社會共同積極對抗氣候變遷的最佳動力。外交部呼籲各國繼續支持台灣參與UNFCCC機制及巴黎協定的談判進程，讓台灣為全球淨零排放做出更多貢獻。（編輯：謝佳珍）1111117