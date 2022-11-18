台中議員候選人吳佩芸私密影片遭外流 按鈴提告

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時代力量台中市議員候選人吳佩芸（右），因多年前的私密影片遭外流，18日到台中地檢署按鈴提告。中央社記者蘇木春攝 111年11月18日

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（中央社記者蘇木春台中18日電）時代力量台中市議員候選人吳佩芸，因多年前的私密影片遭外流，今天到台中地檢署按鈴提告，她表示，影片是從政前與男友間的私密玩樂畫面，不知道為何會被外流。

吳佩芸昨天晚間在臉書發文表示，有鄉親傳訊息問她，為何在網路上張貼個人私密影像，但她完全沒有張貼，進一步了解發現有人冒用她的名義，在網路上張貼她多年前的個人私密影片。

吳佩芸今天在時代力量台中市黨部及律師陪同下，前往台中地檢署按鈴提告，她接受媒體聯訪時表示，有民眾傳網路論壇的貼文連結給她，發現貼文竟有人冒用名義「我是時代力量南屯區議員參選人吳佩芸」張貼影片，影片是她5年前從政前與男友間的私密玩樂畫面，只有當時的男友持有，不知道為何會被外流。

吳佩芸指出，此則貼文還被一名男子大量散播在手機通訊軟體群組，她在親友的鼓勵下先到派出所報案，並在今天到地檢署提出違反個資法、選罷法企圖使人不當選及偽造文書等告訴，後續由檢方偵辦。

吳佩芸為台中市第七選舉區（南屯區）市議員候選人，上屆開票時以9票之差落選，經重新驗票後確定以8票之差敗北，本屆再次投入選舉。（編輯：郭諭儒）1111118