性私密影像遭散布僅39%報警 衛福部防禦網助下架

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（中央社記者沈佩瑤台北26日電）衛福部統計，遭散布性私密影像者往往因害怕，僅39%敢報警。衛福部保護司今天宣布成立「私ME計畫」團隊，推防禦網協助被害人及時下架及刪除影像，後續法律諮詢與轉介等服務。

衛生福利部統計今年1到7月「成人性私密影像案件」數據分析，散布性私密影像的人有高達68%是「不確定」關係的不明人士上傳，其次是「伴侶」包括現任和前任；且61%被害者不敢報警，讓加害者恣意妄為。

為阻止性私密影像散播危害，衛生福利部保護服務司結合多個民間團體及網路平台業者，今天上午舉行「台灣性私密影像防禦網」啟動發表記者會，共同呼籲國人關注性私密影像犯罪被害人保護。

衛生福利部政務次長李麗芬致詞指出，過去遭受性私密影像散播威脅的被害人，往往陷於「害怕」沒有協助管道孤立無援、「害怕」社會觀感不敢求助、「害怕」無法有效要求網路業者快速下架等等3個困境。

衛福部統計今年1月到7月間，有150名被害人求助過，私密影像被四處散播至高達821個網址，被害人性別74%是女性、22%是男性，年齡以19歲到25歲最多，甚至還有66歲到75歲間的受害者性私密影像被傳播。

為積極協助被害人，衛福部推動「數位／網路性別暴力被害人保護服務計畫」，成立「私ME計畫」團隊，提供被害人申訴、協助性影像及時下架與刪除，及後續法律諮詢與轉介等服務。

並由網路平台業者所提供的StopNCII（停止未經同意散布性私密影像）計畫，結合民間團體參與，並呼籲各網路平台業者加入，阻擋性私密影像於網路散布。

衛福部表示，數位及科技時代的快速發展讓性別暴力的態樣不再侷限於言語或身體的實體侵害，也因此數位和網路性暴力相關案件持續增加。

衛福部說，現行就數位、網路性別暴力案件，除刑法相關規定外，未滿18歲的被害人係依兒童及少年福利與權益保障法、兒童及少年性剝削防制條例，提供保護機制及資訊移除、下架措施。（編輯：陳政偉）1110826