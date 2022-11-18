韓國慶州市議會成立台灣親善協會 開啟實質交流

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（中央社台北18日電）繼釜山廣域市議員台灣親善協會後，韓國慶尚北道慶州市議會也成立台灣親善協會，在疫情逐漸解封下成為台韓友好關係的新里程碑，未來將成為國民外交的最佳平台，共同尋求更多領域的實質合作交流。

駐釜山辦事處今天發布新聞稿表示，韓國慶尚北道慶州市議會議員17日於慶州市政府舉辦慶州市議員台灣親善協會成立大會，成為全韓第2個設立台灣親善協會的地方議會，駐釜山辦事處處長林晨富與慶州華僑協會僑胞、慶州國際交流會幹部都到場見證。

慶州市議會副議長李東協致詞表示，當今國際情勢複雜，政府間的傳統外交固然重要，但由人民自主發起的國民外交重要性也日漸受到重視，隨著慶州市議員台灣親善協會成立，將成為慶州市與台灣各界推動國民外交的最佳平台。

親善協會首任會長、慶州市議員李鎮洛指出，台韓文化及地理位置相近，疫情前旅客互訪突破250萬人次，互為第5大貿易夥伴，「現在正是強化實質合作的最佳時刻」，親善協會成立將是一個慶州與台灣友好關係的重要里程碑，期許台韓攜手開創互利共榮的嶄新未來。

林晨富表示，台韓去年在疫情下仍保持雙邊貿易熱絡，順利簽署避免雙重課稅協定，隨著全球疫情逐漸趨緩，台灣也從10月13日起解除入境管制及鬆綁隔離措施，台韓恢復相互免簽入境待遇，相信未來能創造更多商機，使雙方投資持續成長。

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慶州市位於韓國西南部地區，是具有千年歷史的新羅王朝所在地，保存大量韓國古代文化遺產，也是韓國傳統文化搖籃，市內古蹟佛國寺、石窟庵、慶州歷史區皆被列入世界遺產名錄，也是相當受來韓台灣旅客喜愛的觀光勝地之一。

釜山辦事處新聞稿指出，疫情前每週有200多個航班往返釜山金海機場與台灣國際機場，釜山金海機場16日已重啟釜山與台灣直飛航線，相信也能帶動鄰近慶州市的觀光熱潮。（編輯：周永捷）1111118