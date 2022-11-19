對手猛打空污議題 盧秀燕：空氣品質變好是事實

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對於民進黨台中市長候選人蔡其昌陣營近日猛打空污議題，台中市長盧秀燕（前）19日接受媒體聯訪時表示，空氣品質變好是事實，市民也感受到了，希望對手發言要說事實。（盧秀燕競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 111年11月19日

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（中央社記者蘇木春台中19日電）對於民進黨台中市長候選人蔡其昌陣營，近日猛打空污議題，台中市長盧秀燕今天表示，空氣品質變好是事實，希望對手發言要說事實，她堅持要正向選舉、拒絕抹黑攻擊。

選前黃金假日，盧秀燕上午出席龍井區農會創會百週年大會，接著下午到北屯區參加與市議員賴順仁的聯合市政說明會，並到競選總部出席運動團體挺燕後援會，晚間則預計前往南屯區出席與市議員朱暖英的聯合市政說明會。

盧秀燕出席龍井區農會活動，並見證農會簽署聯合國SDGs永續發展目標，她致詞時表示，許多城市做不到而未簽署，台中市政府在努力推動下已經簽署，不只台中火力發電廠，所有行業都要節能減碳、永續發展，這樣空氣才會好，她並請大家抬頭看天空，台中要更進步、要更好。

盧秀燕在出席與賴順仁的聯合市政說明會時，有媒體提問近日對手猛打空污議題的看法，她接受媒體聯訪時表示，她覺得選舉一定要正面選舉，要給孩子好的示範，台中市的空氣品質確實有改善，是不爭的事實。

她說，數據顯示原本台中1年當中，有70至80天空氣品質不佳，現在降為1年20天左右，空氣品質變好是事實，市民也感受到了，當然還要繼續努力，不過也希望對手發言要說事實，她堅持要正向選舉、拒絕抹黑攻擊。（編輯：謝雅竹）1111119