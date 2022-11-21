盧秀燕路口拜票 提2022選對人2024才能改變

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（中央社記者郝雪卿、趙麗妍台中21日電）尋求連任的台中市長盧秀燕今天路口拜票時表示，2022選對人，2024才有改變的機會。民進黨台中市長候選人蔡其昌則祝福盧秀燕繼續追「總統夢」，26日請大家支持蔡其昌。

盧秀燕上午接連在南屯區向上路、環中路口及南區忠明南路、復興路口向市民朋友請安問候，不少機車族看到盧秀燕賣力揮手，也比出3號OK手勢，盧秀燕則回以愛心手勢及笑容。

盧秀燕在拜票過程中接受媒體聯訪，被問到昨天她在出席陸軍官校專科班活動中，提出「2022選好才有2024」的談話時，她表示，主要是因為發覺現在有很多的民眾對於台灣的前途非常的擔心，也因此鼓勵民眾不要小看2022選舉。

她強調，雖然2022只是一場地方選舉，事實上2022選對人、走對的路，2024才有改變的機會。

九合一選舉將於26日投票，盧秀燕呼籲，所有的民眾都能夠出來投票，不管哪個縣市都要選對人，走對的路，大家踴躍投票，這樣2024才有改變的機會，大家一起努力。

而蔡其昌上午對此接受聯訪時則表示，祝福盧秀燕繼續去追求她的總統夢，26日請支持蔡其昌。

對於今天接連安排路口拜票活動，盧秀燕表示，現在就是最後的衝刺，因為這個週六就要投票了，從今天算起只剩下5天，所以她與議員候選人選在路口向民眾問候，全力衝刺，路口拜票是很有效的方法。（編輯：卞金峰）1111121