民主夥伴高度關注選戰 蔡其昌：台灣可表達正確訊息

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民進黨台中市長候選人蔡其昌（右）21日出席沙鹿區美仁里長候選人陳建良（左）總部成立大會，獲現場民眾歡呼支持。中央社記者趙麗妍攝 111年11月21日

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）民進黨台中市長候選人蔡其昌今天表示，民主夥伴高度關注這場選舉，希望台灣可展現正確訊息，台灣人可表達台灣的自由、民主、法治、人權不容遭併吞，可在選舉中表現給國際友人看。

選戰倒數5天，蔡其昌今天上午出席沙鹿區美仁里長候選人陳建良總部成立大會，會前他接受媒體聯訪，關於20日立法院長游錫堃在清水造勢晚會上提到，這場選舉台灣要展現保衛自己的決心，台灣要和平不是向中國低聲下氣，台灣要有防衛意識。

蔡其昌表示，這場選舉是國際民主陣營在大力支持台灣後，台灣的第一場選舉，會一定程度反映台灣的民意；民主夥伴高度關注這場選舉，希望台灣可以表達正確訊息，台灣人可表達出台灣的自由、民主、法治、人權不容遭併吞及中華民國不容遭消滅的事實，應要在這場選舉中表現給國際的媒體、友人看。

此次選舉還包含18歲公民權修憲複決案，蔡其昌表示，青年是國家的未來，全世界只剩下10個民主國家，18歲的年輕人還不能投票，台灣作為世界民主指標，應該趕快通過；這次的通過只是讓民法、刑法、憲法都賦予青年相同的責任義務，希望民主前進挺18，讓年輕人一起承擔國家未來。

蔡其昌細數他的青年政策，打造台中成為最友善年輕人的城市，成立青年事務局，重新架起市府、年輕人共同倡議的平台，要打造8000戶社宅，讓年輕人安居樂業，設立分享辦公室方便創業，並招商高科技及大型企業來台中，增加就業機會，還有增設公私立托嬰中心，打造多元化公園等。（編輯：陳仁華）1111121