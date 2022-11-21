黃敏惠成立藥事團體後援會 李俊俋提市政防弊措施

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（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）嘉義市長重行選舉改至12月18日投票，爭取連任的市長黃敏惠今天成立「藥事團體後援會」，感謝提供嘉市優質用藥環境；民進黨嘉義市長參選人李俊俋提市政防弊措施。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，嘉義市在藥師、藥劑生及中藥商等公會協助下，與市府同心協力控制疫情，黃敏惠今天舉辦「藥事團體後援會」成立大會，並將戰旗授予嘉義市藥師公會理事長林岫加、嘉義市藥劑生公會理事長林宜鋒，及嘉義市中藥商公會理事長吳見諦。

黃敏惠致詞感謝藥師和藥劑生不僅參與實名制口罩及快篩試劑販售外，還協助送藥到居家隔離、居家檢疫的市民家中，不管烈日風雨，甚至到半夜還在送藥，實在令人「揪感心」；而中藥商業者也提供充足中藥材，讓市民可以買到防疫相關藥材。

黃敏惠指出，近幾年來，藥界朋友和市府有許多合作案，特別是在「藥食安心」社區宣導、建構高齡友善藥局、推動多元藥事服務計畫等合作，都獲得市民肯定。

李俊俋今天則在臉書（Facebook）提出防弊措施的作法，拒絕不當外力干擾市政；他說，廉政關鍵在首長，上梁不正下梁歪，如果首長的態度曖昧，或心存僥倖、便宜行事，則必生弊端。

李俊俋表示，徹底防杜不當外力介入，明令要求機要人員只能擔任市府局處首長的行政秘書工作，不得參與政務決策；非編制臨時人員也不得主辦重大公共採購案；重大公共採購均須以公文簽辦意見，落實分層負責制度。

李俊俋強調，事前防範、事後獎勵；落實公共採購辦理人員教育訓練，各級主管須完成一定的教育時數訓練；擴大表揚採購有功人員，提高採購承辦人的獎勵積點，並舉辦跨局處有功採購人員的案例分享會。

另外，李俊俋也表示，杜絕人事請託；若當選市長上任後，將重新盤點市府臨時人員編制，避免臨時性業務常態化，如果有常態化需求，則要求納編局處主管業務，並編列固定預算與人事編制；杜絕人事請託衍生廉能問題。（編輯：陳仁華）1111121