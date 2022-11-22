李喜明接受法媒專訪 指台灣人民抵抗決心是國際馳援關鍵

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（中央社記者曾婷瑄巴黎21日專電）中共20大與G20峰會使台灣議題再度成為國際媒體焦點，前參謀總長李喜明接受法國解放報專訪談及整體防衛，表示人民決心將是國際馳援關鍵，並強調面對中國，台灣須立即行動。

在「解放報」（La Libération）20日刊登的這篇專訪中，李喜明分析台灣面對中國人民解放軍可能侵略的應對方法。身為「台灣的勝算：以小制大的不對稱戰略，全台灣人都應了解的整體防衛構想」一書作者，他強調不對稱戰略與整體防衛的重要性。

為嚇阻中國武力犯台，李喜明提出3大關鍵：建構台灣「不對稱作戰」軍力、打造精良部隊，及強化具有韌性的社會，其中「台灣人民的決心非常重要」。

他說，烏克蘭展現出不對稱戰略很有效，但決心更關鍵，「2014年克里米亞輕易失守，但這次他們成功抵抗、動員，因為更重要的是自我捍衛的意願，台灣也如此」。

李喜明呼籲建立平行於正規軍的「國土防衛部隊」，認為台灣目前有200萬後備軍人，應遴選30萬真正願意上戰場的人民，打造國土防衛部隊，提供良好訓練與薪酬，動員氣勢與力道都會不同。

美國總統拜登（Joe Biden）14日在20國集團（G20）領袖峰會場邊會晤中國國家主席習近平，會後表示「不認為中國有立即入侵台灣的企圖」，但也反對中國對台灣的脅迫。李喜明認為，兩國都企圖緩和關係，因此這番言論不會為台海議題帶來根本改變。

在中國共產黨第20次全國代表大會後，習近平的中共總書記進入第3任，李喜明表示，習近平武力犯台的可能性真實存在，「中國每天都在灰色地帶挑釁，發動混合戰，威嚇台灣人民，想推我們上談判桌」。

他不認為中共現在有能力大規模進攻，但他相信，只要未來中共自認可以，就會武力進犯。可能會先攻下離島作為談判統一的籌碼，「這是可信度問題，中國必須讓台灣人相信他有能力入侵全島」。

攻打前，中國也可能採取讓戰鬥機低空飛過台北市的方式來讓民眾陷入恐慌，但李喜明不認為封鎖台灣是可行的，「因為這對周邊國家、經濟，甚至美國，都會帶來強烈影響」，讓中國在印太地區樹敵。另外，中共解放軍也可能向軍事設施發射長程飛彈，但這些威嚇都要以中國有能力大規模入侵為前提，否則不會下這步棋。

李喜明向法國讀者強調，「面對中國，台灣已經沒有時間可以浪費了」。他認為台灣應聚焦不對稱作戰的武器，而非要等好幾年才能取得或更新如F-16戰機或M1A2戰車等傳統武器，如果花太多預算買長程武器，就無法裝備更多精準、移動性高且方便攜帶的小型武器。

不對稱作戰精神就是等敵人接近再伺機攻擊，李喜明說，這種作戰型態是防禦式攻擊，一旦敵人靠近，自己就能因機動性而化為主動，像拳王阿里「如蝴蝶般飛舞，如蜜蜂般螫刺」的策略。

李喜明分析，台灣政府目前不願採取「整體防衛構想」是因為購入F-35匿蹤戰機這類武器容易換來選票，好像政府很積極在保衛民眾。人民不了解不對稱概念，只是看到航空母艦或F-35，就感覺強大，且這類武器也能為軍隊帶來驕傲與榮耀。

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拜登曾至少4次表示若中共入侵台灣，美國將武力協防。但李喜明不認為美國會沒有緣由就出兵保台，「不須過度揣測美國防衛台灣的可能性與形式，而是要問這是否與其國家利益相符。若是，他們就會來；若看到成功的可能，他們會更願意協助」。但台灣是島，無法快速軍援，因此事前準備好戰爭火力非常重要。

李喜明最後重申：「只有台灣展現決心或擁有行動能力，才能讓他國對我們有信心。這就是烏克蘭正在做的，因此他們持續獲得支持。」（編輯：郭中翰）1111122