鍾東錦車隊掃街衝刺選情 籲集中選票護苗栗藍天

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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）選戰倒數，無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦啟動全縣車隊掃街拜票，競選總部指出，除把握最後幾天跑遍18鄉鎮市外，也將舉辦選前團結之夜，呼籲鄉親集中選票，守護苗栗藍天。

鍾東錦指出，今天車隊行經造橋、頭屋、苗栗、公館、銅鑼和三義等鄉鎮市，獲得鄉親熱情歡迎，許多民眾主動拿出鞭炮鳴放，幫忙加油打氣，他非常感謝也銘記在心，呼籲選戰最後關頭，務必一票拉一票，全力集中選票，一起守護苗栗藍天。

對於民進黨苗栗縣長候選人徐定禎陣營今天發表文宣，訴求集中選票，終結苗栗黑金政治。鍾東錦競選總部執行長徐廷琮表示，終結黑金本來就是全民共識，而台灣從前總統陳水扁貪污入獄，卻能保外就醫逍遙自在，到如今執政黨政府封存疫苗採購價格30年，是否涉嫌圖利財團，更把台灣帶向戰爭危險，種種無良政策，比貪污更可怕，再次顯示民進黨只會檢討他人，從不反省自己，習慣「做賊喊捉賊」，老百姓不會再相信這樣的選舉套路。

徐廷琮指出，民進黨內黑影幢幢，才是真正的黑金集團，苗栗鄉親一定要團結起來，抵抗民進黨綠色威權體制，唯有鍾東錦才有十足勇氣和堅強魄力，帶領鄉親往前大步邁進，一起打贏苗栗這一仗。

鍾東錦競選總部表示，選戰最後階段，鍾東錦將與團隊全力衝刺，明天掃街車隊將於上午8時從頭份總部出發，繞行三灣、南庄、獅潭、泰安、大湖以及卓蘭等鄉鎮，晚間在公館鄉舉辦造勢晚會，24、25日則分別在竹南運動公園、苗栗競選總部舉辦選前團結之夜。（編輯：李錫璋）1111122