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監委巡察關注資安 王國材：汰換中國製資通設備

2022/11/24 18:18（11/24 18:51 更新）
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監察院副院長李鴻鈞（中）與交通及採購委員會召集人王麗珍24日偕同監察委員等10人，巡察交通部，了解交通部工作設施與預算執行情形。（監察院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年11月24日
監察院副院長李鴻鈞（中）與交通及採購委員會召集人王麗珍24日偕同監察委員等10人，巡察交通部，了解交通部工作設施與預算執行情形。（監察院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年11月24日
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（中央社記者陳俊華台北24日電）監察院交通及採購委員會今天巡察交通部，監委關注關鍵基礎設施如監視器、網站及電子看板等資通安全；交通部長王國材說，會徹底檢視交通建設資安防護能力、汰換中國製資通設備及軟體。

監察院副院長李鴻鈞與交通及採購委員會召集人王麗珍今天偕同監察委員等10人，巡察交通部，瞭解交通部工作設施與預算執行情形，以及運輸、觀光、郵電、氣象等重要交通建設推動成果。

監察院透過新聞稿指出，監委在會中分別關注花東交通問題、台鐵行車安全與組織文化、鐵公路邊坡管理、國道1號汐止路段山壁崩塌事件；關鍵基礎設施例如區間測速、路口監視器、交通運輸場站、網站及電子看板等資通安全；交通違規科技執法等議題。

也有監委關注機車考照變革、餐食外送業交通事故與監理、駕駛員毒駕篩檢及複檢機制、共享運具與交通壅塞問題改善、自動駕駛法令、桃園機場第3跑道建設進度、地震預警系統、機場無人機防制系統建置進度等議題。

王國材表示，將落實台鐵改革、持續推動台鐵公司化，並加速花東雙軌電氣化建設；辦理鐵公路邊坡總體檢；徹底檢視交通建設的資通安全防護能力、汰換中國製資通設備及軟體。

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王國材也說，交通部共設置交通科技執法設備265處，落實執法；另為加強管理外送平台業者，研訂「機車外送交通安全指引」；擴大台鐵局尿液採檢對象範圍與頻率；加強無人機防制系統及電子圍籬建置。

王麗珍表示，藉由這次巡察，期許交通部肩負滿足基本行旅需求的責任，穩健推動各項交通建設，完善便捷交通網路，建構安全交通環境，並透過強化結合5G、AI等新興科技及氣象監測資訊應用，推動智慧交通數位轉型。（編輯：謝佳珍）1111124

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