自由紋理展開幕 葉菊蘭：擔心台灣人忘記悲壯過去

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（中央社記者葉素萍台北27日電）鄭南榕基金會「自由紋理：探索在地Nylon足跡」巡展今天舉辦開幕式。基金會終身志工葉菊蘭說，她一直怕社會忘記鄭南榕，不是忘記鄭南榕這個人，而是忘記台灣曾經有這麼悲壯的過去，她也擔心台灣人不知道現在的自由是怎麼來的。

鄭南榕基金會董事長許景河、終身志工葉菊蘭、董事鄭竹梅等人今天一起出席在台北市田園城市生活風格書店舉辦的「自由紋理：探索在地Nylon足跡」巡展。

許景河指出，鄭南榕基金會希望透過「自由紋理」全台巡展，邀請大眾走入展間，試圖揣摩過去台灣人所面對的極權監控與箝制，看見鄭南榕曾經也是個平凡人，有家人、朋友、愛人，有夢想，也有日常。從遺留的歷史碎片中，拼湊出鄭南榕多元立體的面貌，看見他最原始的初心，是為了所愛的人，為了所愛的世界。

許景河說，這次展覽募資支持者將近一半是20歲以下年輕人，年輕世代以自己能力支持小額贊助，是台灣公民社會力的展現。

基金會執行長劉璐娜說，展覽展期至12月18日，台北場結束後，將陸續造訪彰化、台南、嘉義、苗栗、宜蘭、高雄，進行7個城市為期約一年的巡展。

展覽展出許多不為人知的鄭南榕資料，劉璐娜說，鄭南榕曾經跟朋友一起創業，甚至賣過睫毛生長液等產品。

葉菊蘭在展間翻閱亡夫鄭南榕的日誌，她說，這次展覽找出很多她不知道的資料，希望透過展覽，大家可以看到不一樣的鄭南榕、看到不一樣的自由時代。

葉菊蘭說，她一直不太能夠釋懷，鄭南榕選擇這樣壯烈方式離開她和女兒鄭竹梅，但是越看越多，其實鄭南榕有很深沉的思維，考量非常久。

葉菊蘭提到，她一直怕社會忘記鄭南榕，不是忘記鄭南榕這個人，而是忘記台灣曾經有這麼悲壯的過去，她也擔心台灣的人不知道現在的自由是怎麼來的；自由就像空氣，抽掉了空氣不能呼吸時，就會知道自由是什麼。

葉菊蘭說，她更不會忘記鄭南榕一直告訴她的，不能讓人家認為台灣人愛錢、貪生怕死，台灣人是有勇氣、有膽識對抗威權、突破禁忌；站在這節點關卡，看過去的鄭南榕，也看當代的台灣、看未來的時代，展覽希望引起大家的反思，了解尊嚴自由雖然抽象但非常重要，沒有它不能活、不能呼吸。

鄭竹梅說，過去一兩年整理時，開箱鄭南榕、開箱自由時代雜誌社，是尋找父親的過程。

鄭竹梅說，鄭南榕是活生生的人、是爸爸、是丈夫、是某人的朋友，有他的日常、夢想，想起他時，會給予力量，就像今天，對有些人來說可能也是需要力量的時刻，當覺得沮喪或需要力氣的時候，想起這個人曾用生命點燃那把火、爭取空間，現在可以做的是把他想要的價值傳承下去。

鄭竹梅表示，不是血緣的傳承，而是支持這個人支持的信念，記得當初他對抗的是什麼，記得台灣人的自由從來不是天上掉下來的，不是中國國民黨給予的，不是黨國主動讓的，與全世界受壓迫的人民對抗集權政府一樣，人民要自己站出來爭取權利。（編輯：楊蘭軒）1111127

鄭南榕基金會「自由紋理：探索在地Nylon足跡」巡展開幕，終身志工葉菊蘭（前）與女兒仔細看展。中央社記者葉素萍攝 111年11月27日

鄭南榕基金會「自由紋理：探索在地Nylon足跡」巡展27日舉辦開幕式，民眾入場。中央社記者葉素萍攝 111年11月27日