選舉挫敗掀內閣改組聲浪 蘇巧慧：檢討是民進黨特色

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（中央社記者王揚宇台北29日電）民進黨九合一選舉挫敗，黨內湧現檢討聲浪。行政院長蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧今天表示，選後有諸多檢討聲音，這是民進黨的特色，大家會收納、整理這些聲音，做為再出發的動力。

民進黨九合一選舉挫敗，蔡英文第一時間請辭黨主席，行政院長蘇貞昌也向總統蔡英文口頭請辭但獲慰留。民進黨內湧現檢討聲浪，包括是否要內閣改組。

蘇巧慧在立法院受訪表示，也許這次民進黨做得不夠好，沒有得到更多台灣人民支持，但民進黨會虛心檢討、努力並爭取更多人認同，這是民進黨一貫的態度和價值。

至於選後有諸多檢討聲音，蘇巧慧說，這正是民進黨的特色，收納、整理這些聲音後，做為再出發的動力，這是民進黨未來進步的動力。

民進黨立委陳亭妃表示，現階段不是先檢討別人，而是要檢討為何中間選民沒有出來投票，但現在卻有點本末倒置；民進黨每一個人都要檢討，才能在下次選舉不會再招致這樣的困難與錯誤。

陳亭妃指出，現階段就是團結，團結把過去每一個挺台灣、挺台灣這塊土地的人找回來，才是最重要。

民進黨立委高嘉瑜認為，選後大家心情不好，不用特別針對誰，民進黨本來就會有一些大鳴大放，有時候把話講開、開誠布公對話，也是好事；把所有問題都釐清解決，民進黨才有可能重新再出發，而且選舉最後結果絕對不是單一個人問題，是整體要去面對。

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高嘉瑜指出，如果把所有事情放在心裡，表面上團結，但其實互相埋怨，這不是好現象，有時候也要容許大鳴大放，最後把這些心情放下，整頓、重新再出發。

民進黨台北市長候選人陳時中競選辦公室政策小組召集人、民進黨立委管碧玲臉書撰文提到，民進黨應該成立小組檢討敗選原因，找到原因比亂丟石頭重要；陳時中的團隊盡心盡力了，敗選就是能力不足，必須承認；要抓戰犯，「我們一體承擔」。（編輯：謝佳珍）1111129