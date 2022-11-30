民進黨敗選 蘇貞昌：謙卑面對誠懇檢討

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行政院長蘇貞昌（前）30日出席「中華民國第45屆、海外華人第31屆創業楷模暨創業相扶獎」頒獎典禮，會前受訪表示，他會率領團隊繼續替國家努力，同時謙卑面對、誠懇檢討此次選舉，看要怎麼做才能夠更好，希望各界能支持政府。中央社記者徐肇昌攝 111年11月30日

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（中央社記者游凱翔台北30日電）民進黨九合一選舉挫敗，行政院長蘇貞昌今天表示，他會率領團隊繼續替國家努力，同時謙卑面對、誠懇檢討此次選舉，也希望各界支持政府。

蘇貞昌在民進黨敗選後，第一時間向總統蔡英文口頭請辭，但獲慰留。

蘇貞昌今天出席「中華民國第45屆、海外華人第31屆創業楷模暨創業相扶獎」頒獎典禮，會前受訪表示，蔡總統交代，現在不但國內外情勢嚴峻，且各種重大施政工作也在進行中，因此希望他堅守崗位。

蘇貞昌說，他會率領團隊繼續替國家努力，同時謙卑面對、誠懇檢討此次選舉，看要怎麼做才能夠更好，希望各界能支持政府。

國民黨團呼籲春節前恢復小三通，蘇貞昌指出，感謝民眾合作才能守住疫情，明天也能拿下口罩恢復正常生活。不過，中國疫情仍風波不斷，政府會密切注意，也希望中國能早日恢復平靜，同時可以進一步來做相關處理。

前桃園市議員王浩宇建議再發一次振興券，蘇貞昌表示，蔡總統上任以來，育兒津貼從去年一個月新台幣2500元，今年已提升到一個月5000元；蔡總統接任時，少子女化預算只有150億元，明年已是千億元、長照預算從46億元增加到649億元；政府也提出租屋族的300億元補貼，都是史上最高，照顧方方面面。

蘇貞昌表示，對於受疫情衝擊需要更多扶助的弱勢民眾，政府會就財政負擔各方面來研擬，希望能夠照顧到更好。

此外，陪同出席活動的經濟部長王美花會前受訪時說，她擔任公務員40多年，「我的職位由長官決定」。（編輯：謝佳珍）1111130