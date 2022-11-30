德媒訪問唐鳳：台灣受烏克蘭啟發打造數位碉堡

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（中央社記者林育立柏林30日專電）數位部長唐鳳接受德國重要財經媒體「商報」訪問時指出，台灣受烏克蘭啟發，正利用低軌衛星打造備用網路，確保戰時網路不被切斷。因此，身為首任數位部長，她的任務之一是將台灣建立成「數位碉堡」。

數位發展部部長唐鳳在「商報」（Handelsblatt）今天刊出的報導表示，台灣從烏克蘭抵抗入侵的經驗發現，基輔當時如果沒有網路，國際社會將無從知道俄羅斯發動的血腥戰爭，也看不到總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的演講，被俄羅斯假訊息和宣傳包圍的結果，將導致烏克蘭得不到外援。

因此，身為首任數位部長，唐鳳任務之一是將台灣建立成「數位碉堡」，打造備用的低軌衛星通訊系統，當基地台或海底電纜被攻擊時還能維持網路暢通，「汽車、船隻、甚至無人機都可安裝接收設備」。

唐鳳期待，台灣的半導體和電子業者看中商業服務的商機，參與新網路架構的建設，如此也將提高全球對台灣製晶片和網路安全的信賴。

德國的中國專家桑特史耐德（Eberhard Sandschneider）指出，從北溪天然氣管（Nord Stream）破裂的經驗來看，可見海底基礎設施多麼容易遭破壞，海底通信電纜確實是致命弱點，他肯定台灣衛星通訊計畫的戰略意義。

「商報」在報導中還指出，11歲時曾隨家人搬到德國西部薩布呂肯（Saarbrücken）上學的唐鳳，過去自稱是一名無政府主義者，不相信公共部門有創新的可能，如今她已改變立場，因為有朝一日這些創新可能挽救台灣的自由。（編輯：陳惠珍）1111130