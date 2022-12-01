藍質疑屏東計票有誤 籲徹查開票瑕疵

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（中央社記者游凱翔、陳俊華台北1日電）國民黨發言人洪孟楷今天呼籲中選會全面徹查屏東縣長選舉開票瑕疵，勿擠牙膏式澄清，且應主動保全證據、啟動驗票，勿讓屏東選舉蒙塵。

中選會主委李進勇在立法院受訪表示，該投票所開票沒有嚴格遵照程序，的確有瑕疵，他感到抱歉，會檢討改進並研擬懲處、提出對策，但開票結果完全正確。

今年屏東縣長選舉，國民黨候選人蘇清泉以1萬多票敗給民進黨籍候選人周春米。蘇清泉質疑計票有誤及過程瑕疵，提出屏東有效票38萬，卻開出43萬票、唱票過程並未亮票、中選會公告的選舉人數一直變換、開票速度過慢、新聞台報導票數有誤植狀況等，他12日將向法院提出選舉、當選無效之訴。

洪孟楷上午在國民黨召開記者會指出，九合一選舉落幕，但陸續傳出有部分投開票所爭議，可能衍生成對選舉結果不公的現象，尤其是屏東縣、南部縣市的狀況相對嚴重。

洪孟楷提出3項訴求，包括呼籲中選會全面徹查屏東開票瑕疵，勿擠牙膏式的澄清、中選會主動保全證據、啟動驗票，勿讓屏東選舉蒙塵，以及全民共同監督屏東開票爭議。

邱于軒則舉例，她今天特別從高雄北上是為了聲援同黨屏東縣長候選人蘇清泉，她認為民主不該被踐踏，沒有真相就沒有屏東縣長，今天國民黨不是輸不起，但如果輕率面對開票爭議，才是踐踏台灣民主。

出席記者會的高雄市議員邱于軒提及，她的選區位在高雄大寮區，某投開票所開票時只先記錄40票，後來聲稱失誤再紀錄100票，高雄選委會迄今仍未針對此事完整說明，只說「最後計票沒有問題」，但她認為開票過程已有爭議，且是嚴重疏失，籲中選會講清楚說明白。

邱于軒也提到，她相信99.9%的投開票人員都有按照中選會標準作業程序進行，但如果其中有投開票所如此草率，應確實調查釐清。

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有關蘇清泉質疑計票瑕疵，李進勇上午在立法院受訪表示，開票過程有瑕疵，很抱歉，中選會會檢討改進，但結果完全正確。投開票結果統計表的副本都會給監票員，並回報各競選總部，競選總部開票結果和中選會開票結果相同、沒有任何錯誤。

李進勇指出，外界所指責的第一點是媒體錯、不是中選會錯；第二點，是大家不熟悉開票查詢系統，但中選會已經說明清楚，不該再懷疑；第三點，作業瑕疵會檢討、改進，但對選舉結果沒有任何影響，事件該告一段落。（編輯：翟思嘉）1111201