高雄市感恩茶會 朱立倫：下次南部一定要贏

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國民黨選後陸續在全台舉行感恩茶會，黨主席朱立倫（左）1日出席高雄市感恩茶會表示，國民黨要找回所有非綠陣營的朋友，下次選舉，南部縣市一定要贏。右為國民黨高雄市長候選人柯志恩。中央社記者蔡孟妤攝 111年12月1日

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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）國民黨主席朱立倫今天出席高雄市感恩茶會表示，在南部辛苦打拚的黨內同志都是英雄，國民黨不可以讓英雄寂寞，也要找回所有非綠陣營的朋友，下次選舉，南部縣市一定要贏。

國民黨選後陸續在全台舉行感恩茶會，今天上午到高雄市、下午到屏東縣。朱立倫在高雄市致詞時說，國民黨對不起南部，過去做得不夠，現在都要改變，國民黨要反省改進，下次選舉，高雄、屏東、台南、嘉義等南部縣市一定要贏。

朱立倫也提到這次選舉南部縣市表現不俗，在南部辛苦打拚的黨內同志都是英雄，國民黨會持續耕耘南部，把南部贏回來，不可以讓英雄寂寞，也要把所有非綠陣營的朋友找回來，結合所有力量，就能勝利。

朱立倫會後接受媒體聯訪時，被問到是否給這次參選台南市長、高雄市長的謝龍介和柯志恩不分區立委席次？他說，每個選將都會持續深耕各地，繼續打拚。對於屏東縣長選舉計票爭議，他強調，「沒有公道、真相，就沒有屏東縣長」。

國民黨立委蔣萬安當選台北市長，立委缺額將補選，被視為熱門人選的台北市議員王鴻薇、徐巧芯等人均表態不參選。朱立倫說，國民黨一定會提出最能勝選的候選人，「走對的路，提對的人，團結勝選」。

此外，朱立倫九合一選舉投票當天，前往投票時身穿「KMT」字樣外套，遭質疑違反選罷法。朱立倫說，一切遵照中選會規定。

前中國國家主席江澤民昨天在上海病逝。朱立倫表示，希望江澤民家人節哀，這是一個世紀的結束，希望將來兩岸能更和平。

柯志恩致詞時說，這次在高雄市長選舉獲得4成得票率，不能讓它歸零，她會留在高雄耕耘，國民黨要贏得下屆高雄市長選舉，接下來的2024年立委選舉就至少要攻下2、3席立委，她會盡力協助有意參選的人。

柯志恩謝票時曾說要在高雄找房子，結果高雄市長陳其邁推薦那瑪夏區。柯志恩今天說，如果陳其邁要搬到那瑪夏，她就搬去隔壁的桃源區。（編輯：黃世雅）1111201