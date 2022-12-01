三立認屏東開票製播疏失 籲勿無限上綱為假新聞

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（中央社記者葉冠吟台北1日電）九合一選舉甫落幕，三立電視今天針對誤植屏東縣長選舉開票數一事，坦言有疏失，但已於第一時間更正並以字幕向觀眾說明，對於部分人士無限上綱為假新聞等不實指控，將蒐證提告。

三立電視今天發布聲明指出，11月26日選舉結束後，晚上8時11分因人員操作疏失，誤將屏東縣長候選人周春米與蘇清泉得票數錯置，造成二人票數顛倒，人員發現錯置後立即回報現場督導，並於晚上8時12分即時進行更正。

三立表示，除了在鏡面上以「稍早計票員操作失誤 屏東周春米及蘇清泉票數對調誤植」及「本台稍早周春米與蘇清泉票數對調誤植」等字幕，向閱聽眾進行說明及澄清外，並由節目主持人以口播方式就票數錯置一事進行說明。

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三立也致電向中選會、通傳會陳述事件原委，說明第一時間的處理澄清及更正事宜，中選會、通傳會皆在第一時間立即掌握事件原委。三立內部也已懲處相關人員，並於11月29日進行內部行政調查報告，送至中選會及通傳會。

三立指出，針對部分人士包含國民黨立委李德維等人，仍將單純作業疏失無限上綱為假新聞，並衍生諸多不實指控，嚴重傷害公司商譽，他們除予以嚴厲譴責外，並將逕行蒐證後予以訴追，以維護權益。（編輯：張雅淨）1111201